Магическая ловушка: Как правильно подвести итоги года и составить план на следующий

Не всегда наступление Нового года означает уход от многих проблем. Однако не все люди это понимают, у многих проявляется так называемое магическое мышление, рассказала медицинский психолог Психоневрологического диспансерного отделения Королёва Ирина Бахтина.

"Убеждённость в том, что с наступлением Нового года уйдут все трудности и можно будет начать всё с чистого листа — проявление магического мышления, которое досталось нам от предков. В самих этих мыслях нет ничего плохого или глупого. Но есть опасность попасть в собственную ловушку", — пояснила она в беседе с РИАМО.

Если все надежды и силы будут устремлены только в будущее, можно забыть о настоящем и остаться пассивным, не прилагать никаких усилий, чтобы что-то поменять в своей жизни. Особенно многие любят играть в подведение итогов этого года и составлять списки на следующий, однако часто, прощаясь и "обнуляя" себя, можно и обесценить всё произошедшее, в частности все приятные моменты. Как отметила эксперт, чтобы не попадать в когнитивную ловушку, не стоит ждать от Вселенной исполнения желаний. В первую очередь нужно действовать самим.

"Стоит оглянуться на прошедший год и вспомнить несколько вещей: то, чём я могу гордиться, и те приятные моменты, которые произошли со мной. Постараться принять события, которые произошли с вами в этот период, как приятные, так и негативные", — посоветовала психолог.

Главное — не забыть поблагодарить самого себя и окружающих в 2022-м в физическом, интеллектуальном и духовном плане, и уже с этими внутренними ресурсами и чувством благодарности встречать новые горизонты.