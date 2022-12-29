Как себя вести знакам зодиака, чтобы пройти через ретроградный Меркурий без потерь

Ретроградное движение Меркурия в Козероге приходится на последние дни 2022-го — оно началось 29 декабря и осложняет и без того напряжённый и суматошный период подготовки к Новому году. К каким испытаниям судьбы следует быть готовыми обладателям разных знаков зодиака, Лайфу раскрыла астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.

Знак зодиака Овен

Носители знака зодиака Овен имеют большую цель, к которой стремятся. Но добиться сейчас большого прогресса на этом пути не получится. Лучшее решение на период ретроградного Меркурия с 29 декабря по 18 января: сосредоточиться на рутине, разгребании "хвостов" и текущих проблем. Представителям огненной стихии стоит набраться терпения и не расстраиваться в случае столкновения с неожиданными препятствиями — эти преграды не причинят большого вреда.

Знак зодиака Телец

Самые большие трудности для Тельцов в период ретроградного Меркурия окажутся связаны с поездками. Обладателям этого знака зодиака следует трижды проверять все даты и расписания, а в пункт отправления приезжать сильно заранее. При планировании чего-либо этим представителям стихии Земли стоит исходить из того, что всё может пойти не так. Вероятно, Тельцам в промежутке с 29 декабря по 18 января и вовсе лучше оставаться дома, "отсиживаться" в компании близких людей.

Знак зодиака Близнецы

В период ретроградного Меркурия в декабре 2022-го – январе 2023-го людям, кто по знаку зодиака Близнецы, придётся ловить баланс. В отношениях с окружающими эти представители стихии Воздуха окажутся или слишком щедрыми и внимательными, или совсем безразличными. Обе крайности сыграют против Близнецов. Сейчас очень важно найти золотую середину. Можно поделиться переживаниями с близкими — их поддержка поспособствует обретению потерянного равновесия.

Знак зодиака Рак

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Ретроградный Меркурий в декабре 2022-го – январе 2023-го вернёт в жизнь Раков людей из прошлого. И не только тех личностей, с кем когда-то связывали романтические отношения, но и бывших коллег, однокурсников и забытых друзей. И если разногласия с ними остались до сих пор, сейчас самое время это исправить. Астролог рекомендовала Ракам набраться мужества и уладить все конфликты — тогда призраки прошлого больше не побеспокоят.

Знак зодиака Лев

В последние дни 2022-го работа будет занимать всё время Львов. И это хороший повод для того, чтобы пересмотреть отношение к рутине и привычкам.

Насколько здоровый образ жизни вы ведёте? Насколько вы продуктивны? Нормализуйте распорядок дня, это снизит уровень стресса и позволит завершить все дела до боя курантов Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Знак зодиака Дева

Ретроградный Меркурий в декабре 2022-го – январе 2023-го практически никак не повлияет на людей, кто по знаку зодиака Дева. Тем представителям стихии Земли, кто ещё не проникся духом Нового года, праздничное настроение помогут создать любимые фильмы и книги. Сейчас можно делать то, что нравится, и не корить себя за безделье. В конце года больше всего нужен хороший отдых. Экстрасенс Блэкмун посоветовала Девам следить за самочувствием, ведь здоровье — самая уязвимая сфера людей этого знака зодиака.

Знак зодиака Весы

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Развернувшийся в попятное движение Меркурий всё смешает в доме людей, рождённых под знаком зодиака Весы. В период с 29 декабря по 18 января эти представители воздушной стихии могут конфликтовать не только с близкими, но и с соседями или совсем дальними родственниками.

Вам будет казаться, что все ведут себя не так, как надо. Чтобы избежать серьёзных проблем и всё-таки встретить Новый год в кругу близких, готовьтесь идти на компромисс и больше слушать, чем говорить Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Знак зодиака Скорпион

Сейчас коммуникация — слабая сторона Скорпионов. И хотя людям этого знака зодиака, наоборот, кажется, что дураки все вокруг, проблема в них самих. Потому в период ретроградного Меркурия экстрасенс советует этим представителям стихии Воды внимательнее подбирать слова и перечитывать электронные послания несколько раз перед тем, как отправить, чтобы случайно не обидеть собеседника. А ещё следует избегать любых недоговорённостей и двоякого толкования.

Знак зодиака Стрелец

Во время ретроградного Меркурия Стрельцы могут ощутить острую нехватку финансов. Хотят того или нет, носителям этого знака зодиака придётся обратить внимание на свой бюджет. Самое время запросить банковские выписки и всё тщательно проверить. Может оказаться, что Стрельцы тратят слишком много денег на безделушки. Людям этого знака зодиака астролог советует расставить приоритеты и очень взвешенно принимать решения о том, что действительно нужно купить, а без чего легко можно обойтись.

Знак зодиака Козерог

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Ретроградное движение Меркурия в знаке Козерога ударит по самому сильному месту этих представителей стихии Земли — общительности и коммуникабельности. Поэтому Козерогам стоит быть очень осторожными в выражении мыслей и приберечь своё красноречие до лучших времён.

Обратите внимание на то, что сильнее всего осложняет ваше общение с окружающими. Решив эту проблему, вы ещё больше усовершенствуете свои коммуникативные навыки Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Знак зодиака Водолей

Последний в 2022-м году ретроградный Меркурий активирует зону прошлого носителей знака зодиака Водолей. Они почувствуют потребность отрефлексировать старые травмы и раны. Это может вернуть в жизнь людей стихии Воздуха призраков прошлого, которых давно пора оставить в покое. Гороскоп настоятельно советует не увлекаться путешествиями по закоулкам памяти. Лучше сосредоточиться на будущем: смотреть вперёд, ища поддержку у близких.

Знак зодиака Рыбы