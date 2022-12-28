Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт январь 2023-го каждому знаку зодиака

Покровителем первого месяца года считается святой Януарий. Буквально каждую декаду января происходят важные события, то, что было в прошлом, сменяется новым. Первые 12 дней января олицетворяют каждый из 12 месяцев наступающего года, какими они будут, таким будет и весь 2023-й. Это период внимания к происходящим событиям, знакам, ну и, конечно, к тому, что будет происходить вокруг вас, вашей семьи и вашей жизни. В это время нужно быть предельно осторожными в дороге и беречь здоровье, предупредила астролог Тамара Глоба.

Двуликий Янус олицетворяет две стороны дверей: с одной мы видим прошлое, с другой — будущее, и только стоя на пороге года, буквально делая переход из одного года в другой, мы с вами видим эти две стороны и можем их оценить. Его символизм как нельзя точно характеризует 2023 год и в первую очередь сам январь Тамара Глоба Астролог

В целом январь Тамара Глоба советует прожить с холодной головой. Нужно быть мобильными, чтобы в любой момент суметь среагировать на происходящее. Вторая декада первого месяца нового года — время для построения стратегий и тактик: обращайте внимание на перспективы и контролируйте всё, что случается вокруг. Особенно внимательными нужно быть 5, 8, в ночь на 10, 15, 16, 18 и 19, 21, 21, в полночь 28, 29 и 30 января. В третьей декаде наступит год Кролика, к тому же это время новолуния с 21 на 22 января.

Январь открывает максимально возможное количество новых событий для периода 2023 года, когда встречаются волны прошлого и схлёстываются с волнами будущего. Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для Овна на январь 2023 года от Тамары Глобы

Люди, рождённые под знаком зодиака Овен, в январе 2023-го получат уважение и признание за дела минувших дней. Первый месяц года — повод начинать новые проекты, это время успеха. Ещё январь станет важным периодом в личных отношениях: представители огненной стихии ощутят стремление к свободе. В конце первой – начале второй недели у Овнов появится желание отправиться на отдых. Ещё встанет вопрос выбора между друзьями, планами и любимыми людьми. Всё сразу не удержать в руках, поэтому нужно не ошибиться.

Активно планируйте свою работу, своё будущее. В этом месяце вы получите от руководства как нарекания, и довольно серьёзные, так и похвалу, которая может дать вам возможность и прибыли, и продвижения вперёд. Будьте внимательны к друзьям, постарайтесь не ссориться с подругами, с теми, кто вам всегда был дорог, с надёжными для вас людьми Тамара Глоба Астролог

Знак зодиака Телец: гороскоп на январь 2023-го

Для Тельцов январь 2023 года станет временем новых отношений, поездок, знакомств. Наибольший успех в первой половине января принесут старые проекты. Людей, рождённых под этим знаком зодиака, ждут трудности с женщинами. Ещё это период, когда возникает желание активно зарабатывать, что получится сделать во второй половине месяца.

Многочисленные связи, переговоры, интересные встречи с людьми издалека, возможными покровителями, а также просто хорошими друзьями отметят практически весь месяц. Подруги, любящие вас люди будут вам помогать начиная с последних дней января Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на январь 2023-го для знака зодиака Близнецы от Тамары Глобы

Для Близнецов январь 2023 года станет периодом переоценки многих вопросов, касающихся заработка, отношений и событий 2022-го, старых связей. Наиболее важной в этом плане станет первая половина месяца. Представителям стихии Воздуха нужно быть крайне внимательными в личных делах, а ещё в дороге.

В январе вы стремитесь заработать нужные вам средства. Период активный, он потребует повышенного внимания ко всему, что происходит вокруг, особенно в первой декаде. Последняя декада принесёт вам новые возможности в творчестве, в личных делах, в работе. Ну а практически весь январь — это период любви, которая затронет вас вдали от дома. Не бросайтесь привычными связями, потому что это может принести разочарование или одиночество, если вы будете плохо относиться к тем, кто дружил с вами и кто вас всегда любил и поддерживал Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на январь 2023-го для Рака

Носители знака зодиака Рак больше всего времени и внимания в январе 2023-го уделят семье, близким людям. В начале месяца этим представителям стихии Воды нужно быть внимательными к друзьям. В первой декаде следует меньше тратиться, потому что возможны расходы и денежные потери. В этот период необходимо беречь здоровье и следить за происходящим вокруг и в семье.

Вдали от дома вас любят, вас ценят, вы чувствуете себя прекрасно в поездках. Но практически все дела, возможности, успехи, касающиеся и личной жизни, и работы, связаны с вашей семьёй. В третьей декаде января откроется новый важный период: это время путешествий, поддержки и любви. Берегите своих близких, берегите друзей, постарайтесь быть экономнее до середины третьей декады Тамара Глоба Астролог

Лев: гороскоп на январь 2023 года от Тамары Глобы

Для рождённых под знаком зодиака Лев в январе 2023-го откроется период, когда много внимания придётся уделять работе: переговоры, профессиональное обучение, важные предложения. Первый месяц года — время, когда у этих представителей огненной стихии могут возникнуть трудности с женщинами.

Будьте очень внимательны в дороге в начале месяца, а также к тем, кто вас окружает, особенно в период конца первой и в начале второй недели. Есть опасность мошенничества, есть опасность негативных встреч. Случайные связи могут быть крайне неудачными. Вдали от дома вы будете чувствовать себя отлично. Успех придёт издалека. Третья декада даст внимание к семейным делам, вы начнёте перестраивать свои личные планы Тамара Глоба Астролог

Астрологический прогноз на январь 2023 года для знака зодиака Дева

Для Дев 2023-й начнётся вполне удачно. Январь станет периодом личного успеха, популярности, внимания окружающих, это может быть время творческого подъёма. Первый месяц года наиболее важен в интеллектуальном плане. Это хорошее время для новых знакомств, интересных встреч, отдыха и путешествий, пополнения багажа знаний, работы, касающейся финансов и творческих процессов.

Время, важное для детей. Если вы планируете будущее, связанное с учёбой детей или их делами, январь принесёт хорошие возможности. Повышенное внимание к здоровью уделите в период первой и третьей декад января. Не ссорьтесь с семьёй и с теми, кто вам дорог, в январе Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для знака зодиака Весы на январь 2023-го

Людей, рождённых под знаком зодиака Весы, январь погрузит в домашние дела. Много внимания придётся уделить родителям, детям и их воспитанию, а также своему обучению на дому. Январь 2023-го станет для этих представителей стихии Воздуха периодом любви и общения с друзьями и с теми, кто дорог.

Погрузитесь в дела, которые касаются личного развития, возможно, в написание каких-то трудов, общение с близкими людьми. Родители потребуют повышенного внимания, их дела и здоровье. Вас будут волновать и дружеские проблемы, особенно в первую декаду января. Также возможны потери, которые касаются личных отношений, в начале второй декады. В то же время это период успеха, который даёт возможности вдали от дома. Поездки будут интересными, активными, успешными, особенно во вторую декаду января. Третья декада откроет новые возможности на работе, возможен служебный роман Тамара Глоба Астролог

Прогноз на январь 2023 года для Скорпиона от Тамары Глобы

Для людей, рождённых под знаком зодиака Скорпион, январь 2023-го — месяц двойственный: успехи будут сочетаться с трудностями, зачастую немалыми. В первый месяц года откроются возможности для получения знаний, обучения, встреч с родственникам, успешных проектов. В конце первой и в начале третьей декады этим представителям водной стихии Тамара Глоба посоветовала беречь имущество.

Это период, когда придёт ваша популярность у ваших близких и у родственников и вы будете помогать им. Отличное время для работы, на службе — уважение и признание, но руководство начнёт присматриваться к вам. Наиболее сложный момент в этом плане — конец первой – начало второй недели января, а также период пятнадцатых чисел, буквально середина января, и время конца января. Это время очень удачное и для дорог: вдали от дома вас ждут любовь, творческий успех, личные начинания Тамара Глоба Астролог

Стрелец: гороскоп на январь 2023-го

Стрельцам январь 2023-го принесёт успехи в личной жизни, а ещё споры с друзьями. Во второй половине месяца особенно активно придётся заниматься делами и будущим детей.

Весь январь — много встреч с родственниками, но в поездках и развлечениях будьте особенно внимательны в конце первой и в начале второй недели. Избегайте случайных и сомнительных связей. Хорошее время для договоров по заработкам, деньги будут приходить к вам Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на январь 2023-го для знака зодиака Козерог

Козероги любят держать всё под контролем и быть внимательными к тому, что происходит в их делах, а также в делах близких. В январе 2023-го без этого увлечения представителям стихии Земли не обойтись. Представится хорошая возможность для заработков и новых знакомств, интересных встреч. Рождённым под знаком зодиака Козерог нужно быть аккуратнее с финансами: ни в коем случае не следует приобретать что-либо в конце первой – начале второй недели и в начале третьей недели января.

В январе внимание к вашим словам, вашим идеям, планам, которые вы вынашиваете, будет чрезмерным. Повышенное внимание также будет к вашим увлечениям и связям. Они могут быть и скандальными, но в то же время они могут принести и личный успех как в творчестве, любви, так и в отношениях с окружающими. Большое количество людей будет задействовано в вашей личной жизни и ваших проектах, поэтому контролируйте свои слова и, конечно, свои дела. Практически весь январь внимание к вашим словам приведёт к вам и новые проекты, которые продлятся и в следующем месяце, и новых людей Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на январь 2023 года для Водолея

В январе 2023-го родственники Водолеев будут "расти", подниматься в делах, вместе с ними будут крепнуть и сами представители воздушной стихии. Рождённым под этим знаком зодиака нужно быть внимательными в отношениях с любимыми в начале третьей декады месяца. В этот период может открыться тоска по тем, кто дорог. Личный успех сопутствует Водолеям практически весь первый месяц года. Это хорошее время для спорта, активного отдыха. Покупки лучше делать в третью декаду января.

Это очень важный этап для того, чтобы подготовиться к новому периоду, пополнить багаж знаний, отдохнуть с самыми близкими людьми, жизнь и судьба которых вас очень сильно волнует. В первой декаде января будьте внимательны к происходящему вокруг, берегите любимых людей, присмотрите за домом и ни в коем случае не пускайте в свою жизнь сомнительных персонажей, особенно в конце первой и начале второй недели Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на январь 2023-го для знака зодиака Рыбы

В январе 2023 года окружающие будут видеть в Рыбах лучшие их черты, рассказала астролог Тамара Глоба. В начале месяца этим представителям стихии Воды нужно уделить повышенное внимание отношениям с друзьями и беречь родственников и близких, помогать в делах, которые их волнуют. В третьей декаде января вероятны знакомства, которые приведут к хорошим отношениям, приятным встречам, творческому успеху.