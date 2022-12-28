Что подарить мужчине на Новый год: Идеи от сексолога для тех, кто ещё не выбрал презент

Как известно, перед Новым годом каждая компания пытается продать потребителю свой товар, часто фактически его навязывая. Подарок может быть вполне дорогим и ценным, но не подойти вашему партнёру. Многое зависит от того, на каком языке любви говорит любимый человек. Что подарить мужчине в новогоднюю ночь, Лайфу рассказала сексолог, секс-коуч, психолог Екатерина Фёдорова.

Новогодние подарки для мужчины, у кого язык любви — слова одобрения и поощрения

Мужчина, которому важно слышать от любимой слова одобрения и поощрения, обрадуется открытке, подписанной от руки. Фото © Shutterstock

Если у мужчины язык любви — одобрение, для него ценны слова, открытки, письма. Вы можете подготовить послание, поздравление в письменном виде: напишите те слова, которые тронут его душу, которыми он будет польщён. К письму стоит, разумеется, приложить и материальный подарок, который можно увидеть, потрогать. Презент необязательно должен быть дорогим и ценным, так как главное для такого спутника — ваши слова.

Что подарить мужчине, у кого язык любви — время, на Новый год?

Мужчина, который говорит на языке любви "время", ценит проведённые с ним часы. Беседуйте с кавалером, гуляйте, путешествуйте. Например, можно отправиться в поездку хотя бы на пару дней, а если такой возможности нет, подарите совместную прогулку на коньках, экскурсию или поход в театр.

Что дарить на Новый год, если у мужчины язык любви — подарки?

Некоторые мужчины любят подарки как дарить, так и получать. Подойдёт любой презент — "умная подушка", спортивный аксессуар или поездка за захватывающими впечатлениями на двоих. Фото © Shutterstock

Есть мужчины, которые любят подарки и получать, и дарить. Им подойдёт любой презент. Например, можно преподнести "умную подушку". Обрадует таких парней и подарок, связанный со спортом.

Какой подарок на Новый год дарить мужчине, у которого язык любви — помощь?

Люди, которые говорят на языке любви "помощь", обрадуются поддержке в делах. Мужчина с этим языком любви будет рад полезным подаркам — чему-то необходимому для автомобиля или дома. При общении внимательно слушайте любимого, чтобы знать, с чем он сталкивается.

Новогодние подарки для мужчины, у которого язык любви — прикосновения

Наконец, самый интересный язык любви — "физический контакт". Люди, кто на нём говорит, ценят телесные ощущения. Например, им можно подарить сеанс эротического массажа либо интимный гаджет для пар. По ссылке собраны 6 секс-игрушек, которые должны быть в арсенале каждого мужчины.