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28 декабря, 12:25
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10 переписок на сайтах объявлений, доказывающих, какие хамы ими пользуются

Сайты объявлений — место, где можно поконтактировать с безумцами в их привычной среде обитания. Собрали 10 смешных и наглых переписок, которые это доказывают.

"Обожаю "Авито", — _metallover.

Фото © Twitter / _metallover

Фото © Twitter / _metallover

"Продавал пистолет для герметика. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. В магазине такой 29–30 тысяч рублей. Отдавал за 23 тысячи", — bm_marat.

Фото © Twitter / bm_marat

Фото © Twitter / bm_marat

"Пытаюсь продать шкаф. Понять не могу, зачем люди пишут, что "могут предложить 1/2" цены за товар. Вот чтобы что?" ripavika.

Фото © Twitter / ripavika

Фото © Twitter / ripavika

"Я: просто фоткаю вещь на продажу.

Челы с "Авито": ..." bye_normals.

Фото © Twitter / bye_normals

Фото © Twitter / bye_normals

"Авито" — самая недооценённая соцсеть в мире", — motherland_sale.

Фото © Twitter / motherland_sale

Фото © Twitter / motherland_sale

"Продавал рабочие ботинки, покупатель нашёлся, отправил ему доставкой, но другому человеку они стали очень нужны..." maytanet.

Фото © Pikabu / maytanet

Фото © Pikabu / maytanet

"Продавала новое нижнее бельё, не примерялось, конечно же. И вот такой диалог состоялся", — kincsem.

Фото © Pikabu / kincsem

Фото © Pikabu / kincsem

"В 2020-м был один лишний электросамокат. Не продавался. Решил поменять на фотоаппарат. Находил объявления и писал: "Не интересует ли обмен?" И таки нашёл человека, которому нужен был самокат.

Фотоаппаратом уже пользуюсь. Про самокат забыл. И тут, спустя почти два года, приходит сообщение от человека, которому писал, но сразу он не ответил", — Element.E120.

Фото © Pikabu / Element.E120

Фото © Pikabu / Element.E120

"Он понял!⁠⁠" Rockin86.

Фото © Pikabu / Rockin86

Фото © Pikabu / Rockin86

"Подруга полки продаёт. За три тысячи. А тут вот такой потенциальный покупатель постучался", — Pisikot1980.

Фото © Pikabu / Pisikot1980

Фото © Pikabu / Pisikot1980

10 переписок с парнями, после которых все сразу поймут, почему девушки не знакомятся в Интернете

10 переписок с парнями, после которых все сразу поймут, почему девушки не знакомятся в Интернете

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов, Shutterstock

Сергей Трофимов

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