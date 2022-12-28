10 переписок на сайтах объявлений, доказывающих, какие хамы ими пользуются

"Продавал пистолет для герметика. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. В магазине такой 29–30 тысяч рублей. Отдавал за 23 тысячи", — bm_marat .

"Пытаюсь продать шкаф. Понять не могу, зачем люди пишут, что "могут предложить 1/2" цены за товар. Вот чтобы что?" — ripavika .

"Продавал рабочие ботинки, покупатель нашёлся, отправил ему доставкой, но другому человеку они стали очень нужны..." — maytanet .

"Продавала новое нижнее бельё, не примерялось, конечно же. И вот такой диалог состоялся", — kincsem .

"В 2020-м был один лишний электросамокат. Не продавался. Решил поменять на фотоаппарат. Находил объявления и писал: "Не интересует ли обмен?" И таки нашёл человека, которому нужен был самокат.

Фотоаппаратом уже пользуюсь. Про самокат забыл. И тут, спустя почти два года, приходит сообщение от человека, которому писал, но сразу он не ответил", — Element.E120.