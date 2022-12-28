10 переписок на сайтах объявлений, доказывающих, какие хамы ими пользуются
Сайты объявлений — место, где можно поконтактировать с безумцами в их привычной среде обитания. Собрали 10 смешных и наглых переписок, которые это доказывают.
"Обожаю "Авито", — _metallover.
Фото © Twitter / _metallover
"Продавал пистолет для герметика. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. В магазине такой 29–30 тысяч рублей. Отдавал за 23 тысячи", — bm_marat.
Фото © Twitter / bm_marat
"Пытаюсь продать шкаф. Понять не могу, зачем люди пишут, что "могут предложить 1/2" цены за товар. Вот чтобы что?" — ripavika.
Фото © Twitter / ripavika
"Я: просто фоткаю вещь на продажу.
Челы с "Авито": ..." — bye_normals.
Фото © Twitter / bye_normals
"Авито" — самая недооценённая соцсеть в мире", — motherland_sale.
Фото © Twitter / motherland_sale
"Продавал рабочие ботинки, покупатель нашёлся, отправил ему доставкой, но другому человеку они стали очень нужны..." — maytanet.
Фото © Pikabu / maytanet
"Продавала новое нижнее бельё, не примерялось, конечно же. И вот такой диалог состоялся", — kincsem.
Фото © Pikabu / kincsem
"В 2020-м был один лишний электросамокат. Не продавался. Решил поменять на фотоаппарат. Находил объявления и писал: "Не интересует ли обмен?" И таки нашёл человека, которому нужен был самокат.
Фотоаппаратом уже пользуюсь. Про самокат забыл. И тут, спустя почти два года, приходит сообщение от человека, которому писал, но сразу он не ответил", — Element.E120.
Фото © Pikabu / Element.E120
"Он понял!" — Rockin86.
Фото © Pikabu / Rockin86
"Подруга полки продаёт. За три тысячи. А тут вот такой потенциальный покупатель постучался", — Pisikot1980.
Фото © Pikabu / Pisikot1980
ТАСС / Алексей Зотов, Shutterstock