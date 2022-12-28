"Карнавальной ночи" уже 66 лет, и вот 5 киноляпов, которые вы так и не заметили за всё это время
Вот уже 66 лет мы всей страной смотрим "Карнавальную ночь", но до сих пор не обращали внимания на очевидные киноляпы, которые съёмочная группа оставила в ленте. В подборке — самые интересные.
Телепортация дирижёра
Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / YouTube
В начале фильма, когда весь коллектив Дома культуры разговаривает с Огурцовым, советуем обратить внимание на перемещения дирижёра оркестра. Он то напротив Серафима Ивановича, то за его спиной. Телепортация происходит несколько раз и за считаные секунды.
Трюк с исчезновением кефира и сока
Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / YouTube
Серафиму Ивановичу нужно участвовать в конкурсе на скоростное поедание хот-догов. Судя по тому, как быстро он вылакал стакан кефира и томатного сока, равных ему не найдётся. Камера отошла от стола на пару секунд, но этого времени Огурцову хватило. Очевидный киноляп.
Внимание на задники
Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / YouTube
Задние планы в фильме — это вообще отдельная история. За несколько секунд разговор у рояля успел переместиться совершенно в другую локацию. Волшебство, да и только!
Многопрофильные музыканты
Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / YouTube
Когда начинается концерт, слева от циферблата стоят скрипачи. Но уже через несколько секунд крупным планом на том же месте показывают... трубачей. Да и вообще других людей. Никакой хореографией номера такие волшебные перемещения объяснить невозможно.
Красная лента Шрёдингера
Кадр из фильма © "Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / YouTube
И даже легендарный эпизод с Серафимом Ивановичем и зонтиком не обошёлся без киноляпа. В один момент красная лента сама собой появляется в кармане товарища Огурцова. Судя по всему, режиссёр решил добавить немного комичности в кадр, пожертвовав реалистичностью.
Примеры выше — далеко не полный список киноляпов в "Карнавальной ночи". Но давайте будем честны, будь в ней хоть тысяча мелких несостыковок, мы всё равно будем смотреть этот шедевр каждый год, любить и восхищаться!
"Карнавальная ночь". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Борис Ласкин, Владимир Поляков / YouTube