"Карнавальной ночи" уже 66 лет, и вот 5 киноляпов, которые вы так и не заметили за всё это время

Телепортация дирижёра

В начале фильма, когда весь коллектив Дома культуры разговаривает с Огурцовым, советуем обратить внимание на перемещения дирижёра оркестра. Он то напротив Серафима Ивановича, то за его спиной. Телепортация происходит несколько раз и за считаные секунды.

Трюк с исчезновением кефира и сока

Серафиму Ивановичу нужно участвовать в конкурсе на скоростное поедание хот-догов. Судя по тому, как быстро он вылакал стакан кефира и томатного сока, равных ему не найдётся. Камера отошла от стола на пару секунд, но этого времени Огурцову хватило. Очевидный киноляп.

Внимание на задники

Задние планы в фильме — это вообще отдельная история. За несколько секунд разговор у рояля успел переместиться совершенно в другую локацию. Волшебство, да и только!

Многопрофильные музыканты

Когда начинается концерт, слева от циферблата стоят скрипачи. Но уже через несколько секунд крупным планом на том же месте показывают... трубачей. Да и вообще других людей. Никакой хореографией номера такие волшебные перемещения объяснить невозможно.

Красная лента Шрёдингера

И даже легендарный эпизод с Серафимом Ивановичем и зонтиком не обошёлся без киноляпа. В один момент красная лента сама собой появляется в кармане товарища Огурцова. Судя по всему, режиссёр решил добавить немного комичности в кадр, пожертвовав реалистичностью.

Примеры выше — далеко не полный список киноляпов в "Карнавальной ночи". Но давайте будем честны, будь в ней хоть тысяча мелких несостыковок, мы всё равно будем смотреть этот шедевр каждый год, любить и восхищаться!