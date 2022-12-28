Эти четыре знака зодиака особенно сильно пострадают от ретроградного Меркурия 29 декабря – 18 января

Планета-трикстер Меркурий вновь забирает бразды правления над эмоциями людей и в период с 29 декабря 2022-го по 18 января 2023-го будет ещё более озорной, чем когда-либо. И пусть Меркурий отвечает за логику и общение, есть у него и буйная сторона. Приготовьтесь познакомиться с выходками самой близкой к Солнцу планеты, особенно если рождены под одним из знаков зодиака, которые наиболее пострадают от её ретроградности. Кто из представителей зодиакального круга сильнее остальных ощутит на себе влияние Меркурия?

Знак зодиака Рак

Раки в период с 29 декабря по 18 января, когда Меркурий ретроградит, могут конфликтовать с близкими. Фото © Shutterstock

У людей, рождённых под знаком зодиака Рак, 2022-й прошёл невероятно. Эти представители стихии Воды достигли основных вех на профессиональном пути и сделали себе имя благодаря путешествию Юпитера по десятому дому, который отвечает за реализацию и карьеру. Однако ретроградность Меркурия под конец года заставит Раков пристальнее взглянуть на близких людей. В период с 29 декабря по 18 января могут возникать недопонимание и конфликты, особенно если от прошлых отношений всё ещё остались неразрешённые вопросы и проблемы. У некоторых проиграется возвращение бывшего партнёра, вероятно, с извинениями.

Драма начнёт утихать ближе к концу января 2023-го. Как только 8 февраля Меркурий покинет постретроградную тень, у Раков появится гораздо лучшее представление о собственной личной жизни, придёт время оставить позади токсичные отношения.

Знак зодиака Дева

На Дев ретроградный Меркурий влияет особенно сильно, но эти представители стихии Земли всегда в курсе, что замышляет планета. Фото © Shutterstock

Девы в курсе, что, когда Меркурий становится ретроградным, мир имеет тенденцию "разваливаться". Это может казаться драматичным, но люди земной стихии знают, как сильно на них влияет надоедливый транзит! Правящей планетой Дев оказался Меркурий, а это значит, что они хорошо осведомлены обо всём, что он замышляет. В период с 29 декабря по 18 января люди, рождённые под этим знаком зодиака, могут переосмыслить то, что приносит им наибольшую радость. Дорогие Девы, если вас вдруг больше не привлекает что-то или кто-то, это может быть признаком того, что вы готовы попробовать нечто новое.

После того как Меркурий отретроградит, Девы могут почувствовать вдохновение и начать выражать себя совершенно по-другому. Решат они примириться с чувствами к кому-то или погрузятся в творческий проект, в любом случае энтузиазм не будет знать границ.

Знак зодиака Козерог

Козероги, привыкшие чувствовать себя цельными, только если получают одобрение со стороны, могут в период ретроградного Меркурия испытывать проблемы с самовосприятием. Фото © Shutterstock

Меркурий будет ретроградным в Козероге, что сделает людей этого знака зодиака главной целью запутанного транзита планеты. Тем не менее речь не о конце света, так что людям стихии Земли абсолютно точно под силу справиться со всеми трудностями. В период с 29 декабря по 18 января у Козерогов могут исказиться самовосприятие и самоощущение, особенно если те привыкли полагаться на одобрение окружающих, чтобы чувствовать себя цельными. Сейчас самое время проявить к себе немного милосердия, ведь все мы люди, а не роботы.

Увидеть себя в новом свете Козероги смогут с 18 января. Тогда же вполне ощутят, что разрешили затяжные конфликты с собой. К тому времени, когда 8 февраля Меркурий покинет посттеневой период, представители земной стихии, возможно, почувствуют себя более сильной и умной версией того человека, кем были ещё месяц назад.

Знак зодиака Близнецы

Близнецы в период ретроградности Меркурия почувствуют снижение накала в интимной жизни. Фото © Shutterstock

На Близнецов ретроградный Меркурий всегда оказывает большое влияние. Стоит ли удивляться почему? Меркурий — правящая планета этого знака зодиака, что, по сути, означает: то, что происходит с ним, происходит и с этими представителями стихии Воздуха. Близнецы в период с 29 декабря по 18 января, когда Меркурий будет ретроградить, почувствуют снижение накала в сексуальной жизни, а ещё переосмыслят то, как выражают себя, и то, как испытывают чувства к кому-то. В конце 2022-го – начале 2023-го вполне может возникнуть любовник из прошлого, что позволит Близнецам избавиться от боли, которая всё ещё сохраняется после разрыва.