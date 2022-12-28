Меркурий 29 декабря станет ретроградным, и вот что делать можно, а чего категорически нельзя

Ретроградный Меркурий с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года

Думали расслабиться под конец года и спокойно выдохнуть перед январскими праздниками? Не тут-то было. В качестве прощального подарка 2022 год Тигра положил всем под ёлочку очередной период ретроградного Меркурия. 29 декабря самая маленькая планета Солнечной системы развернётся на попятное движение в знаке Козерог, за 21 день пройдёт путь с 25-го по 9-й градусы. К прямому движению Меркурий вернётся только 18 января 2023 года.

Ретроградный Меркурий — прекрасное время для исправления своих ошибок, на которые мы именно сейчас обращаем внимание. Также мы можем в этот период заняться восстановлением прерванных связей и контактов, налаживая отношения с теми людьми, с кем некогда поссорились или разошлись по жизни. Кроме того, можно переделать брошенные или незавершённые дела, возобновить учёбу Елена Соболева Астролог

По какому знаку зодиака ретроградный Меркурий (29 декабря – 18 января) ударит сильнее всего?

На этот раз сильнее остальных влияние ретроградности почувствуют на себе носители знака зодиака Козерог. Ведь именно в нём начнётся обратное вращение планеты. В столь трудный период, чтобы не испортить жизнь, этим представителям стихии Земли не стоит прогибаться под чужое мнение или идти на поводу у кого-то. Козерогам во время ретроградного Меркурия нужно принимать решения только на холодную голову, с чистым разумом: не позволять эмоциям брать верх, когда речь идёт о чём-то важном.

Чего нельзя делать в ретроградный Меркурий?

Перед тем как планировать дела на 2023-й год, запомните, чего категорически не стоит делать в период ретроградного Меркурия с 29 декабря по 18 января. Фото © Freepik

Перед тем как планировать дела на будущий год, запомните, чего категорически не стоит делать в период ретроградного Меркурия 28.12.2022 – 18.01.2023:

В это время категорически не стоит заводить новые контакты, так как к продолжительному общению они всё равно не приведут;

Нельзя подписывать важные документы, заключать сделки;

Не следует открывать новый бизнес, а также приобретать любую технику: автомобили, электронику, бытовые приборы;

Не нужно покупать аксессуары — будут постоянно ломаться;

Не следует начинать новую учёбу и менять работу.

Что можно делать в ретроградный Меркурий?

Закончить ремонт или провести генеральную уборку в доме;

Помириться со знакомыми и друзьями, с кем по воле случая прекратили общение в 2022-м;

Разобрать шкафы и серванты, избавиться от всего ненужного и очень старого;

Начать медитировать и произносить аффирмации;

Начать активно следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек;

Избегать конфликтов и не вступать в ссоры или ненужное выяснение отношений;

Навести порядок в личной библиотеке, можно даже создать свою картотеку;

Выполнить все обещания, которые клялись исполнить до ретроградного Меркурия в декабре 2022-го года.