Меркурий 29 декабря станет ретроградным, и вот что делать можно, а чего категорически нельзя
Наш "любимый" Меркурий вступает в ретроградную фазу, которая продлится до 18 января. Как вынести пользу из этого непростого периода, Лайфу рассказала астролог Елена Соболева.
Ретроградный Меркурий с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года
Думали расслабиться под конец года и спокойно выдохнуть перед январскими праздниками? Не тут-то было. В качестве прощального подарка 2022 год Тигра положил всем под ёлочку очередной период ретроградного Меркурия. 29 декабря самая маленькая планета Солнечной системы развернётся на попятное движение в знаке Козерог, за 21 день пройдёт путь с 25-го по 9-й градусы. К прямому движению Меркурий вернётся только 18 января 2023 года.
Ретроградный Меркурий — прекрасное время для исправления своих ошибок, на которые мы именно сейчас обращаем внимание. Также мы можем в этот период заняться восстановлением прерванных связей и контактов, налаживая отношения с теми людьми, с кем некогда поссорились или разошлись по жизни. Кроме того, можно переделать брошенные или незавершённые дела, возобновить учёбу
По какому знаку зодиака ретроградный Меркурий (29 декабря – 18 января) ударит сильнее всего?
На этот раз сильнее остальных влияние ретроградности почувствуют на себе носители знака зодиака Козерог. Ведь именно в нём начнётся обратное вращение планеты. В столь трудный период, чтобы не испортить жизнь, этим представителям стихии Земли не стоит прогибаться под чужое мнение или идти на поводу у кого-то. Козерогам во время ретроградного Меркурия нужно принимать решения только на холодную голову, с чистым разумом: не позволять эмоциям брать верх, когда речь идёт о чём-то важном.
Эти четыре знака зодиака особенно сильно пострадают от ретроградного Меркурия 29 декабря – 18 января
Чего нельзя делать в ретроградный Меркурий?
Перед тем как планировать дела на 2023-й год, запомните, чего категорически не стоит делать в период ретроградного Меркурия с 29 декабря по 18 января. Фото © Freepik
Перед тем как планировать дела на будущий год, запомните, чего категорически не стоит делать в период ретроградного Меркурия 28.12.2022 – 18.01.2023:
- В это время категорически не стоит заводить новые контакты, так как к продолжительному общению они всё равно не приведут;
- Нельзя подписывать важные документы, заключать сделки;
- Не следует открывать новый бизнес, а также приобретать любую технику: автомобили, электронику, бытовые приборы;
- Не нужно покупать аксессуары — будут постоянно ломаться;
- Не следует начинать новую учёбу и менять работу.
Что можно делать в ретроградный Меркурий?
- Закончить ремонт или провести генеральную уборку в доме;
- Помириться со знакомыми и друзьями, с кем по воле случая прекратили общение в 2022-м;
- Разобрать шкафы и серванты, избавиться от всего ненужного и очень старого;
- Начать медитировать и произносить аффирмации;
- Начать активно следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек;
- Избегать конфликтов и не вступать в ссоры или ненужное выяснение отношений;
- Навести порядок в личной библиотеке, можно даже создать свою картотеку;
- Выполнить все обещания, которые клялись исполнить до ретроградного Меркурия в декабре 2022-го года.
В период ретроградного Меркурия надо пересматривать, передумывать, переосмысливать, переписывать, но не замышлять, задумывать или строить новые планы. Ретроградный Меркурий даёт нам прекрасный шанс корректировать недочёты, и, если следовать этому правилу, вас неизбежно будет ожидать успех
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