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28 декабря, 15:05
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10 кадров, которые выбесят даже самого спокойного человека

Чтобы взбесить человека, необязательно включать песни Лободы или сообщать, как у вас прошёл отпуск. В подборке ниже — 10 кадров, которые кого угодно выведут из себя с первой попытки. Проверьте сами!

"Вчера отмечали с приятелями День благодарения. Забыл, что дружу с дикими животными", — SrirachaFlash.

Фото © Reddit / SrirachaFlash

Фото © Reddit / SrirachaFlash

"Карманы в моих джинсах и в джинсах мужа. Неужели нельзя делать в женских штанах карманы нормального размера? Я что, о многом прошу?" Wonder0486.

Фото © Reddit / Wonder0486

Фото © Reddit / Wonder0486

"Отдирать эту защитную пломбу — это каждый раз такая заноза!" jgeorge1983.

Фото © Reddit / jgeorge1983

Фото © Reddit / jgeorge1983

"Сегодня я проснулся из-за этого", — spekterr_homo_jeff.

Фото © Reddit / spekterr_homo_jeff

Фото © Reddit / spekterr_homo_jeff

"Это что вообще такое?!" ItsmeHaven.

Фото © Reddit / ItsmeHaven

Фото © Reddit / ItsmeHaven

"Впервые за много лет мне действительно нужно вставить карту памяти, а там..." BIG_NERD-Bn.

Фото © Reddit / BIG_NERD-Bn

Фото © Reddit / BIG_NERD-Bn

"Есть хлеб, состоящий из дырок, а вот мой круассан", — ivobivo.

Фото © Reddit / ivobivo

Фото © Reddit / ivobivo

"Почему это происходит, когда ты и так в ужасном настроении?" LegitimateShift8.

Фото © Reddit / LegitimateShift8

Фото © Reddit / LegitimateShift8

"Отличный дизайн для уличных кресел", — unlocomqx.

Фото © Reddit / unlocomqx

Фото © Reddit / unlocomqx

"Хотел взять сэндвич в пекарне. Думал, это какие-то специи сверху... Но нет", — cooljuulguy.

Фото © Reddit / cooljuulguy

Фото © Reddit / cooljuulguy

10 фото подарков, которые просто нельзя никому дарить, если не хочешь испортить отношения

10 фото подарков, которые просто нельзя никому дарить, если не хочешь испортить отношения

Обложка ©

Reddit / SrirachaFlash, LegitimateShift8

Сергей Трофимов

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