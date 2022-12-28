10 кадров, которые выбесят даже самого спокойного человека

"Вчера отмечали с приятелями День благодарения. Забыл, что дружу с дикими животными", — SrirachaFlash.

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"Карманы в моих джинсах и в джинсах мужа. Неужели нельзя делать в женских штанах карманы нормального размера? Я что, о многом прошу?" — Wonder0486.

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"Отдирать эту защитную пломбу — это каждый раз такая заноза!" — jgeorge1983.

Фото © Reddit / jgeorge1983

"Сегодня я проснулся из-за этого", — spekterr_homo_jeff.

Фото © Reddit / spekterr_homo_jeff

"Это что вообще такое?!" — ItsmeHaven.

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"Впервые за много лет мне действительно нужно вставить карту памяти, а там..." — BIG_NERD-Bn.

Фото © Reddit / BIG_NERD-Bn

"Есть хлеб, состоящий из дырок, а вот мой круассан", — ivobivo.

Фото © Reddit / ivobivo

"Почему это происходит, когда ты и так в ужасном настроении?" — LegitimateShift8.

Фото © Reddit / LegitimateShift8

"Отличный дизайн для уличных кресел", — unlocomqx.

Фото © Reddit / unlocomqx

"Хотел взять сэндвич в пекарне. Думал, это какие-то специи сверху... Но нет", — cooljuulguy.