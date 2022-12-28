10 кадров, которые выбесят даже самого спокойного человека
Чтобы взбесить человека, необязательно включать песни Лободы или сообщать, как у вас прошёл отпуск. В подборке ниже — 10 кадров, которые кого угодно выведут из себя с первой попытки. Проверьте сами!
"Вчера отмечали с приятелями День благодарения. Забыл, что дружу с дикими животными", — SrirachaFlash.
Фото © Reddit / SrirachaFlash
"Карманы в моих джинсах и в джинсах мужа. Неужели нельзя делать в женских штанах карманы нормального размера? Я что, о многом прошу?" — Wonder0486.
Фото © Reddit / Wonder0486
"Отдирать эту защитную пломбу — это каждый раз такая заноза!" — jgeorge1983.
Фото © Reddit / jgeorge1983
"Сегодня я проснулся из-за этого", — spekterr_homo_jeff.
Фото © Reddit / spekterr_homo_jeff
"Это что вообще такое?!" — ItsmeHaven.
Фото © Reddit / ItsmeHaven
"Впервые за много лет мне действительно нужно вставить карту памяти, а там..." — BIG_NERD-Bn.
Фото © Reddit / BIG_NERD-Bn
"Есть хлеб, состоящий из дырок, а вот мой круассан", — ivobivo.
Фото © Reddit / ivobivo
"Почему это происходит, когда ты и так в ужасном настроении?" — LegitimateShift8.
Фото © Reddit / LegitimateShift8
"Отличный дизайн для уличных кресел", — unlocomqx.
Фото © Reddit / unlocomqx
"Хотел взять сэндвич в пекарне. Думал, это какие-то специи сверху... Но нет", — cooljuulguy.
Фото © Reddit / cooljuulguy
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Reddit / SrirachaFlash, LegitimateShift8