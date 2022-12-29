7 "безобидных" вещей в отношениях, которые на самом деле разрушают любовь, а вы не знали

Манипуляциям не то что не место в гармоничных и зрелых романтических отношениях, они быстро заставят пару расстаться. Но не одни они осложняют жизнь двух влюблённых людей. Некоторые из партнёров могут прибегать к "безобидным" действиям и уловкам. Думая, что так делают все, вы поступаете также и начинаете отдаляться от второй половинки, разрушая любовь собственными руками. Что это за вещи такие, которые убивают отношения?

1. Скрытые манипуляции

Негативными последствиями обязательно обернутся скрытые манипуляции или игра в обиду. Если партнёр что-то сказал или сделал, и вы считаете, что он поступил неправильно или не так, как вам того хотелось, в ход, вероятно, пойдут разные скрытые уловки. Самые распространённые — игнорирование или временное прекращение общения. Так вы попытаетесь "наказать" вторую половинку. А любые манипуляции, даже простые и, казалось бы, "безобидные", убьют всю любовь в отношениях.

2. Сплетни

Рассказывая всем подряд про свои проблемы в отношениях, можно в один прекрасный день остаться без них. Если подруга или друг захотят воспользоваться моментом, у них будет информация, позволяющая расположить к себе вашего партнёра. Знакомые могут пересказать услышанное, нарочно преувеличив и утрируя, чтобы показаться на вашем фоне белыми и пушистыми. Поэтому будьте крайне осторожными со сплетнями, тем более о любимом человеке.

3. Сравнения с другими

Если постоянно упрекать вторую половинку в неидеальности, это сильно испортит взаимоотношения. Фото © Freepik

Разговаривая с любимым человеком, случайно или нарочно можно сравнить его с каким-то своим примером идеального партнёра. Упрекнуть и сообщить, что знакомые то-то делают лучше, зарабатывают больше или в постели ведут себя активнее. Наверное, каждый из нас хотя бы раз сравнивал кого-то из близких людей с другими. Однако если постоянно упрекать вторую половинку в якобы неидеальности, это сильно испортит взаимоотношения. Возлюбленный может начать сомневаться в себе и "обрасти" комплексами, а потом и вовсе порвать с вами.

4. Излишнее спокойствие

Излишнее спокойствие так же опасно для возлюбленных, как и чрезмерная драматизация. Почему? Не видя желаемой или хотя бы какой-нибудь реакции со стороны партнёра на свои действия, вторая половинка вскоре начнёт думать, что любовь прошла и до неё уже нет никакого дела. Слушать повторяющуюся фразу "Я тебе доверяю, поэтому мне не о чем волноваться" со временем надоест. Есть даже вероятность, что партнёр начнёт нарочно совершать какие-то рисковые действия, лишь бы привлечь к себе внимание. Ведь подумает "На меня не реагируют, значит, вообще не испытывают уже никаких чувств, то есть не любят". И это вполне может стать началом конца отношений.

5. Всепрощение

Удивительно, но постоянное прощение тоже может убить любовь. Потому как партнёр нагло станет пользоваться вашими добротой и желанием сохранить союз. Поначалу перспектива ошибиться и задеть вас могла его страшить, но, узнав про ваш характер "терпилы", вторая половинка вполне может сесть вам на шею. Всё прощать нельзя. Если, конечно, не хотите превратиться в безотказную игрушку.

6. Постоянные обиды на слова и фразы

Реагируйте спокойнее на провокации партнёра и не бросайтесь "ядом" в ответ. Фото © Freepik

Когда эмоции накрывают с головой, чаще всего во время конфликтов, некоторые люди начинают соревнование под названием "кто сделает больнее". То есть намеренно провоцирует партнёра на более грубое и жёсткое выяснение отношений, тем самым отвлекая от насущной проблемы. И такие скандалы тяжело потом завершить на позитивной ноте. Если вы не слышите в свою сторону оскорблений или обвинений постоянно, то есть не состоите в токсичных отношениях, не обижайтесь на редкие резкие высказывания. Они сигнализируют лишь о подсознательном страхе вашей второй половинки. Если отреагируете спокойно, любимый человек перестанет пытаться "уколоть" вас. А если решите раздувать из мухи слона, рискуете не помириться вообще.

7. Подкуп обиженного партнёра