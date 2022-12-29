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29 декабря, 06:09
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10 фото собак, которые и не стараются никого защитить, ведь таких милашек самих нужно беречь

Изначально человек приручил собаку, чтобы она его защищала. Но сейчас становится понятно, что далеко не все мохнатые на это способны. Собрали 10 уморительных кадров псов, которым самим нужна охрана.

"Рыба чертовски перепугала нашего пацана", — Arkham_Asylum27.

Фото © Reddit / Arkham_Asylum27

Фото © Reddit / Arkham_Asylum27

"Большие мальчики тоже боятся ветеринаров", — PussyandBagels.

Фото © Reddit / PussyandBagels

Фото © Reddit / PussyandBagels

"Моя собака боится дождя. Даже когда слегка моросит, делает вид, что мы всё ещё едем до пункта назначения", — mrmojorisingi.

Фото © Reddit / mrmojorisingi

Фото © Reddit / mrmojorisingi

"В огороде вырос этот гигантский кабачок. Напуганные корги для сравнения", — mtglilianavess.

Фото © Reddit / mtglilianavess

Фото © Reddit / mtglilianavess

"Он у нас боится Деда Мороза", — doOolby.

Фото © Reddit / doOolby

Фото © Reddit / doOolby

"Это Грэхэм, он боится всего на свете", — tkdowning.

Фото © Reddit / tkdowning

Фото © Reddit / tkdowning

"Этот огромный немецкий дог по имени Пресли... А также частенько его называют Скуби-Ду, потому что он боится всего: от крошечных собак до пластиковых пакетов и пылесосов", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Она боится собачек, которые в разы меньше её самой", — proseccopls.

Фото © Reddit / proseccopls

Фото © Reddit / proseccopls

"Наш собакен очень испугался, когда вместе с нами смотрел фильм", — DingDongPuddlez.

Фото © Reddit / DingDongPuddlez

Фото © Reddit / DingDongPuddlez

"Моя собака боится фейерверков, поэтому каждый год мы надеваем на неё наушники и включаем подборки видео с псами на "Айпаде", — crazinem.

Фото © Reddit / crazinem

Фото © Reddit / crazinem

10 очаровательных фото такс, объясняющих, почему этих собак называют сосисками...

10 очаровательных фото такс, объясняющих, почему этих собак называют сосисками...

Обложка ©

Reddit / DingDongPuddlez, aww

Сергей Трофимов

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