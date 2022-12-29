10 фото собак, которые и не стараются никого защитить, ведь таких милашек самих нужно беречь

"Рыба чертовски перепугала нашего пацана", — Arkham_Asylum27.

Фото © Reddit / Arkham_Asylum27

"Большие мальчики тоже боятся ветеринаров", — PussyandBagels.

Фото © Reddit / PussyandBagels

"Моя собака боится дождя. Даже когда слегка моросит, делает вид, что мы всё ещё едем до пункта назначения", — mrmojorisingi.

Фото © Reddit / mrmojorisingi

"В огороде вырос этот гигантский кабачок. Напуганные корги для сравнения", — mtglilianavess.

Фото © Reddit / mtglilianavess

"Он у нас боится Деда Мороза", — doOolby.

Фото © Reddit / doOolby

"Это Грэхэм, он боится всего на свете", — tkdowning.

Фото © Reddit / tkdowning

"Этот огромный немецкий дог по имени Пресли... А также частенько его называют Скуби-Ду, потому что он боится всего: от крошечных собак до пластиковых пакетов и пылесосов", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Она боится собачек, которые в разы меньше её самой", — proseccopls.

Фото © Reddit / proseccopls

"Наш собакен очень испугался, когда вместе с нами смотрел фильм", — DingDongPuddlez.

Фото © Reddit / DingDongPuddlez

"Моя собака боится фейерверков, поэтому каждый год мы надеваем на неё наушники и включаем подборки видео с псами на "Айпаде", — crazinem.