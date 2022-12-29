10 фото собак, которые и не стараются никого защитить, ведь таких милашек самих нужно беречь
Изначально человек приручил собаку, чтобы она его защищала. Но сейчас становится понятно, что далеко не все мохнатые на это способны. Собрали 10 уморительных кадров псов, которым самим нужна охрана.
"Рыба чертовски перепугала нашего пацана", — Arkham_Asylum27.
Фото © Reddit / Arkham_Asylum27
"Большие мальчики тоже боятся ветеринаров", — PussyandBagels.
Фото © Reddit / PussyandBagels
"Моя собака боится дождя. Даже когда слегка моросит, делает вид, что мы всё ещё едем до пункта назначения", — mrmojorisingi.
Фото © Reddit / mrmojorisingi
"В огороде вырос этот гигантский кабачок. Напуганные корги для сравнения", — mtglilianavess.
Фото © Reddit / mtglilianavess
"Он у нас боится Деда Мороза", — doOolby.
Фото © Reddit / doOolby
"Это Грэхэм, он боится всего на свете", — tkdowning.
Фото © Reddit / tkdowning
"Этот огромный немецкий дог по имени Пресли... А также частенько его называют Скуби-Ду, потому что он боится всего: от крошечных собак до пластиковых пакетов и пылесосов", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Она боится собачек, которые в разы меньше её самой", — proseccopls.
Фото © Reddit / proseccopls
"Наш собакен очень испугался, когда вместе с нами смотрел фильм", — DingDongPuddlez.
Фото © Reddit / DingDongPuddlez
"Моя собака боится фейерверков, поэтому каждый год мы надеваем на неё наушники и включаем подборки видео с псами на "Айпаде", — crazinem.
Фото © Reddit / crazinem
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Reddit / DingDongPuddlez, aww