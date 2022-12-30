ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2022, 10:37

Целый "урожай" украинских беспилотников уничтожен в ходе СВО

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о трёх украинских беспилотниках "Стриж", сбитых средствами ПВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили три реактивных беспилотника "Стриж". Об этом проинформировал журналистов Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.

По его словам, всего за прошедшие сутки в районе Каховки и Геническа под Херсоном, а также Кременной и Оборотновки, что в ЛНР, было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а под Николаевом даже сбит один турецкий "Байрактар".

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж", — сказал на брифинге в пятницу представитель военного ведомства.

Как западные СМИ объясняют российские удары возмездия по Украине
Как западные СМИ объясняют российские удары возмездия по Украине

Ранее Лайф сообщал, что нашим ВДВ выдадут 50 беспилотников нового образца, которые испытали ещё в октябре, чтобы задействовать их в зоне специальной военной операции.

BannerImage

Shutterstock

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar