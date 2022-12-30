Целый "урожай" украинских беспилотников уничтожен в ходе СВО

По его словам, всего за прошедшие сутки в районе Каховки и Геническа под Херсоном, а также Кременной и Оборотновки, что в ЛНР, было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а под Николаевом даже сбит один турецкий "Байрактар".