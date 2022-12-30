Целый "урожай" украинских беспилотников уничтожен в ходе СВО
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о трёх украинских беспилотниках "Стриж", сбитых средствами ПВО
Российские средства противовоздушной обороны сбили три реактивных беспилотника "Стриж". Об этом проинформировал журналистов Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны.
По его словам, всего за прошедшие сутки в районе Каховки и Геническа под Херсоном, а также Кременной и Оборотновки, что в ЛНР, было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а под Николаевом даже сбит один турецкий "Байрактар".
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата "Стриж", — сказал на брифинге в пятницу представитель военного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что нашим ВДВ выдадут 50 беспилотников нового образца, которые испытали ещё в октябре, чтобы задействовать их в зоне специальной военной операции.
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