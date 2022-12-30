Роструд напомнил россиянам о праздничных днях в 2023 году

Роструд в телеграм-канале напомнил россиянам о календарных праздниках в наступающем 2023 году. Так, уже в феврале граждан ожидают длинные выходные.

На этой неделе в ведомстве также напоминали, что за выход на работу в выходной работодатель обязан заплатить сотруднику в двойном размере либо предоставить дополнительный отгул.

Ранее Минтруд напомнил гражданам, что их ждут девятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что, так как 1-е и 8 января выпадают на воскресенье и совпадают с праздниками, их перенесут на 24 февраля и 8 мая.