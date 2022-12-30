Роструд напомнил россиянам о праздничных днях в 2023 году
Роструд: Уже в феврале россиян ожидают длинные выходные
Роструд в телеграм-канале напомнил россиянам о календарных праздниках в наступающем 2023 году. Так, уже в феврале граждан ожидают длинные выходные.
- Новогодние каникулы — с 1 по 8 января.
- В феврале отмечаем День защитника Отечества — длинные выходные с 23-го по 26-е.
- В марте — среда, 8 Марта, Международный женский день.
- Майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
- В июне отмечаем День России — отдыхаем с 10-го по 12-е.
- День народного единства празднуем в ноябре, отдыхаем с 4-го по 6-е.
На этой неделе в ведомстве также напоминали, что за выход на работу в выходной работодатель обязан заплатить сотруднику в двойном размере либо предоставить дополнительный отгул.
Ранее Минтруд напомнил гражданам, что их ждут девятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что, так как 1-е и 8 января выпадают на воскресенье и совпадают с праздниками, их перенесут на 24 февраля и 8 мая.
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