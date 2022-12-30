ВДВ получат для спецоперации беспилотники на тросе

ВДВ выдадут 50 беспилотников нового образца, которые испытали ещё в октябре, чтобы задействовать их в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал замминистра обороны РФ, генерал армии Павел Попов. Это будут привязные БПЛА, то есть получающие питание с земли.



"В октябре этого года на общевойсковом полигоне Западного военного округа в интересах командования ВДВ проведён военно-технический эксперимент по оценке функциональных возможностей комплекса с беспилотным летательным аппаратом привязного типа. В ходе эксперимента подтверждены его заявленные характеристики и организовано изготовление 50 комплексов беспилотных летательных аппаратов для проведения опытной эксплуатации в зоне СВО", — заявил он в беседе с газетой "Красная звезда".

Генерал отметил, что создание данных аппаратов, а также их улучшение в будущем будет производиться на базе технополиса ЭРА. Там создано свыше 200 единиц дронов разных типов, а также 90 универсальных прицепных устройств, предназначенных для крепления боеприпасов к авиабеспилотникам. Попов заявил, что все изделия были переданы в воинские части ВДВ, которые принимают участие в СВО. По его словам, применение подобных дронов помогает закрыть проблему зависимости от батарей, так как беспилотники подключаются к электростанции на земле через трос. Таким же образом может быть налажена связь дрона с командным пунктом. Такие беспилотники нередко используются для разведки.