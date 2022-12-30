Вышел геймплейный трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"
Опубликовано видео геймплея игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля". В ролике разработчики показали весь игровой процесс. Так, можно видеть, какие предстоят столкновения с противниками и в каких локациях.
В настройках можно будет включить русские субтитры. Ожидается, что игра выйдет в 2023 году. Пока точной даты нет. С первого дня релиза геймеры смогут апробировать её на ПК и Xbox Series X/S. Найти её можно будет в Game Pass.
Ранее Лайф писал, что летом создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали видео из начала игры. Там водитель едет по Зоне в момент выброса. При этом в кабине его транспорта находится какое-то устройство.
YouTube-канал / GSC Game World