"Король, легенда": Мутко рассказал, кого мир потерял после смерти Пеле

Пеле, умерший 29 декабря после длительной борьбы с раком, был иконой футбола и мировым моральным авторитетом, мнение которого всегда играло большую роль. Об этом заявил экс-министр спорта России и бывший президент РФС Виталий Мутко.

"Трудно подбирать слова, потому что Пеле — это король футбола, легенда футбола. Это человек, который не просто провёл выдающуюся карьеру, он был ещё и послом футбола. Мне посчастливилось встречаться с ним, он был на чемпионате мира в России. Пеле был абсолютно предан футболу", — приводит ТАСС слова Мутко.

Он добавил, что когда уходят выдающиеся люди, — это всегда печально. Мутко выразил соболезнования родным, близким, болельщикам, футболистам, а также мировому футбольному сообществу.