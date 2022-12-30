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29 декабря, 21:23

"Король, легенда": Мутко рассказал, кого мир потерял после смерти Пеле

Мутко заявил, что считает Пеле футбольной иконой

Пеле, умерший 29 декабря после длительной борьбы с раком, был иконой футбола и мировым моральным авторитетом, мнение которого всегда играло большую роль. Об этом заявил экс-министр спорта России и бывший президент РФС Виталий Мутко.

"Трудно подбирать слова, потому что Пеле это король футбола, легенда футбола. Это человек, который не просто провёл выдающуюся карьеру, он был ещё и послом футбола. Мне посчастливилось встречаться с ним, он был на чемпионате мира в России. Пеле был абсолютно предан футболу", — приводит ТАСС слова Мутко.

Он добавил, что когда уходят выдающиеся люди, — это всегда печально. Мутко выразил соболезнования родным, близким, болельщикам, футболистам, а также мировому футбольному сообществу.

Врачи раскрыли причину смерти Пеле

Врачи раскрыли причину смерти Пеле

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970). Ещё в сентябре прошлого года у Пеле обнаружили опухоль толстой кишки. В декабре 2022 года его организм перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания". Ему оказывали уже только паллиативную помощь.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Анатолий Симоненко

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