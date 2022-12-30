Врач назвала идеальный возраст для избавления ребёнка от лопоухости

Делать операцию по избавлению ребёнка от лопоухости можно, когда ему исполнится 6–7 лет, так как формирование ушных раковин заканчивается именно к этому возрасту. Об этом рассказала пластический хирург Наталья Шихалёва.

"С возрастом хрящевая ткань ушных раковин становится более прочной, поэтому у детей в какой-то мере операция легче выполнима. Единственный недостаток — у ребёнка операцию часто приходится выполнять под наркозом. Но по мере взросления, примерно с 12 лет, можно ограничиться местным обезболиванием, поскольку коррекция ушных раковин является малоболезненной операцией", — пояснила она в интервью Газете.Ru.

По словам врача, такая операция не вредит слуху, стационар можно покинуть в день проведения процедуры. Правда, в течение недели придётся круглые сутки носить компрессионный бандаж, фиксирующий уши в необходимом положении, а потом месяц в нём нужно спать. Швы снимаются на седьмые сутки. Примерно 30 дней придётся воздерживаться от игровых видов спорта, чтобы случайно не повредить ушные раковины.