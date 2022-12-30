"Он всё изменил": Как Месси, Роналду, Неймар отреагировали на смерть Пеле

Пеле был тем человеком, который всё изменил в футболе. Об этом написал нападающий сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар в соцсетях, комментируя смерть легендарного футболиста.

"Пеле всё изменил, он превратил футбол в искусство и развлечение. Это дало голос бедным и чёрным, проявило образ Бразилии. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря королю. Он ушел, но его магия останется, Пеле вечен", — написал Неймар.

А пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду назвал Пеле эталоном футбола. Спортивная звезда считает, что тот будет жить вечно в памяти. Португалец выразил соболезнования семье Пеле.

"Просто "прощай" будет недостаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов зрителей, вечный эталон, любовь, которую ты всегда показывал мне, всегда отвечала взаимностью даже на расстоянии", — отметил Роналду.

Форвард ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе тоже считает, что наследие Пеле не будет забыто. Как и Неймар, он назвал его королём. Лионель Месси также в социальных сетях выразил соболезнования и кратко написал: "Покойся с миром".

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970).