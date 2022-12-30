Дмитрий Тарасов назвал Пеле культовой личностью и великим человеком

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле, который ушёл из жизни накануне, запомнится как великий игрок и культовая личность. Об этом сказал РИА ФАН экс-футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов.

"Пеле — великий игрок, великий человек, спортсмен, культовая личность. Таким он и останется в наших сердцах", — подчеркнул он.

Тарасов признался, что следил за новостями о Пеле все последние дни и переживал за него, но понимал, что "человеку сложно будет выкарабкаться" с таким онкозаболеванием. Футболист добавил, что уход легендарного бразильца — большая потеря для всего спорта.