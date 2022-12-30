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30 декабря, 12:10

Дмитрий Тарасов назвал Пеле культовой личностью и великим человеком

<p>Пеле © ТАСС / picture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON</p>

Пеле © ТАСС / picture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле, который ушёл из жизни накануне, запомнится как великий игрок и культовая личность. Об этом сказал РИА ФАН экс-футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов.

"Пеле — великий игрок, великий человек, спортсмен, культовая личность. Таким он и останется в наших сердцах", — подчеркнул он.

Тарасов признался, что следил за новостями о Пеле все последние дни и переживал за него, но понимал, что "человеку сложно будет выкарабкаться" с таким онкозаболеванием. Футболист добавил, что уход легендарного бразильца — большая потеря для всего спорта.

Путин назвал Пеле выдающимся человеком, благодаря которому весь мир полюбил футбол

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Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Лайф писал, что его похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.

Татьяна Миссуми

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