Дмитрий Тарасов назвал Пеле культовой личностью и великим человеком
Пеле © ТАСС / picture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON
Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле, который ушёл из жизни накануне, запомнится как великий игрок и культовая личность. Об этом сказал РИА ФАН экс-футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов.
"Пеле — великий игрок, великий человек, спортсмен, культовая личность. Таким он и останется в наших сердцах", — подчеркнул он.
Тарасов признался, что следил за новостями о Пеле все последние дни и переживал за него, но понимал, что "человеку сложно будет выкарабкаться" с таким онкозаболеванием. Футболист добавил, что уход легендарного бразильца — большая потеря для всего спорта.
Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Лайф писал, что его похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.