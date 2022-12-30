Стало известно, где похоронят Пеле, и это "небоскрёб для мёртвых"

Прощание с трёхкратным чемпионом мира Пеле, умершим 29 декабря после длительной борьбы с раком, состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу. Об этом пишет портал G1.

По данным издания, подготовка к гражданской панихиде началась заранее, ещё 23 декабря. Именно тогда на стадион стали завозить оборудование для организации церемонии. Ожидается, что последняя будет проводиться полтора дня. Гроб с телом Пеле установят в центре поля, где он начал свою карьеру в ноябре 1956 года и где в 1974-м он встал на колени, чтобы попрощаться с клубом. Желающих проститься с Пеле будут пускать через ворота номер 1 и 2, а выпускать через ворота номер 7. Останавливаться будет нельзя.

Когда прощание будет завершено, гроб с телом Пеле провезут по городским улицам в сопровождении кортежа полиции. В том числе маршрут будет проложен мимо дома, который принадлежал его матери. Похоронен бывший футболист будет на территории некрополя "Экуменика". Это уникальное кладбище, которое в народе называют "небоскрёбом для мёртвых". Оно включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище. Пеле там приобрёл место для своей могилы 19 лет назад.

Некрополь "Экуменика" в Сантосе. Фото © memorialsantos.com.br

Некрополь "Экуменика" в Сантосе. Фото © memorialsantos.com.br

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970).