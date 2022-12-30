Посольство Бразилии в Москве приспустило флаги в память о Пеле

Посольство Бразилии на Никитской улице в Москве приспустило государственный флаг из-за смерти легендарного футболиста Пеле. Судя по кадрам с места, москвичи и гости столицы продолжают нести цветы к зданию бразильской дипмиссии, чтобы отдать дань королю футбола. Букеты складывают прямо около входа, а на дверях посольства также висит флаг Бразилии, на котором написано от руки: "От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба "Торпедо Москва".