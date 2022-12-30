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30 декабря, 12:26

Посольство Бразилии в Москве приспустило флаги в память о Пеле

Посольство Бразилии на Никитской улице в Москве приспустило государственный флаг из-за смерти легендарного футболиста Пеле. Судя по кадрам с места, москвичи и гости столицы продолжают нести цветы к зданию бразильской дипмиссии, чтобы отдать дань королю футбола. Букеты складывают прямо около входа, а на дверях посольства также висит флаг Бразилии, на котором написано от руки: "От болельщиков сборной России и СССР футбольного клуба "Торпедо Москва".

Посольство Бразилии в Москве приспустило флаги в память о Пеле. Видео © LIFE

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Лайф писал, что его похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.


Обложка ©

LIFE

Марина Калегина

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