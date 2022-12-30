Си Цзиньпин: Китай отметил готовность РФ к переговорам с Украиной и высоко это ценит

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на готовность РФ к переговорам с Украиной по дипломатическому решению конфликта. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путём дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", — отметил лидер КНР.