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30 декабря, 12:32

Си Цзиньпин: Китай отметил готовность РФ к переговорам с Украиной и высоко это ценит

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на готовность РФ к переговорам с Украиной по дипломатическому решению конфликта. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путём дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", — отметил лидер КНР.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин будет придерживаться объективной и справедливой позиции по ситуации на Украине и играть конструктивную роль в мирном урегулировании сложившейся ситуации.

Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на события в мире и выступают за новый миропорядок

Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на события в мире и выступают за новый миропорядок

Напомним, 30 декабря Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе разговора глава государства пригласил своего коллегу из Поднебесной в РФ с официальным визитом в 2023 году. При этом отношения России и Китая, по мнению Владимира Путина, являются лучшими за всю историю двух стран.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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