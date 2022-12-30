Си Цзиньпин: Китай отметил готовность РФ к переговорам с Украиной и высоко это ценит
Глава КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на готовность РФ к переговорам с Украиной по дипломатическому решению конфликта. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
"Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путём дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит", — отметил лидер КНР.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин будет придерживаться объективной и справедливой позиции по ситуации на Украине и играть конструктивную роль в мирном урегулировании сложившейся ситуации.
Напомним, 30 декабря Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе разговора глава государства пригласил своего коллегу из Поднебесной в РФ с официальным визитом в 2023 году. При этом отношения России и Китая, по мнению Владимира Путина, являются лучшими за всю историю двух стран.