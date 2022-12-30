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30 декабря, 10:17

Путин назвал сотрудничество России и Китая образцовым

Путин заявил, что значимость партнёрства России и КНР усиливается на фоне геополитической напряжённости

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики на сегодняшний день являются лучшими за всю историю обеих стран. Такое мнение выразил в пятницу президент Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином, которые проходили по видео-конференц-связи.

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин достойно выдерживают все испытания, а их отношения можно назвать образцовыми для держав в XXI веке.

"В условиях усиливающейся геополитической напряжённости возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора", сказал Владимир Путин.

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнёром России

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнёром России

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться лично в Москве в следующем году. Соответствующее предложение китайский лидер получил от российского коллеги во время разговора по видеосвязи, который состоялся сегодня.

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kremlin.ru

Марина Калегина

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