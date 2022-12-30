Путин назвал сотрудничество России и Китая образцовым
Путин заявил, что значимость партнёрства России и КНР усиливается на фоне геополитической напряжённости
Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики на сегодняшний день являются лучшими за всю историю обеих стран. Такое мнение выразил в пятницу президент Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином, которые проходили по видео-конференц-связи.
Российский лидер отметил, что Москва и Пекин достойно выдерживают все испытания, а их отношения можно назвать образцовыми для держав в XXI веке.
"В условиях усиливающейся геополитической напряжённости возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора", — сказал Владимир Путин.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться лично в Москве в следующем году. Соответствующее предложение китайский лидер получил от российского коллеги во время разговора по видеосвязи, который состоялся сегодня.