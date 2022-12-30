Путин назвал сотрудничество России и Китая образцовым

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики на сегодняшний день являются лучшими за всю историю обеих стран. Такое мнение выразил в пятницу президент Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином, которые проходили по видео-конференц-связи.

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин достойно выдерживают все испытания, а их отношения можно назвать образцовыми для держав в XXI веке.

"В условиях усиливающейся геополитической напряжённости возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора", — сказал Владимир Путин.