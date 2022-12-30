У Крымского моста открыли больше пунктов досмотра из-за многокилометровой пробки
Минтранс увеличил число пунктов досмотра у Крымского моста для устранения пробки
В связи с ростом потока машин в сторону Крыма и многокилометровой пробки количество пунктов досмотра на подходах к Керченскому мосту увеличено, таким образом, возросла его пропускная способность. Об этом сообщает Минтранс РФ.
"ФГУП "УВО Минтранса России" увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым", — говорится в сообщении министерства в Telegram.
Движение машин по отремонтированной части дороги на Крымском мосту было открыто 5 декабря. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.
ТАСС / Сергей Мальгавко