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30 декабря, 10:16

У Крымского моста открыли больше пунктов досмотра из-за многокилометровой пробки

Минтранс увеличил число пунктов досмотра у Крымского моста для устранения пробки

В связи с ростом потока машин в сторону Крыма и многокилометровой пробки количество пунктов досмотра на подходах к Керченскому мосту увеличено, таким образом, возросла его пропускная способность. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"ФГУП "УВО Минтранса России" увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым", — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Более тысячи автомобилистов застряли в трёхкилометровой пробке у Крымского моста

Более тысячи автомобилистов застряли в трёхкилометровой пробке у Крымского моста

Движение машин по отремонтированной части дороги на Крымском мосту было открыто 5 декабря. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке

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