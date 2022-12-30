В России с 1 января перестанет действовать пенсионное соглашение СНГ

Договор был заключён в Москве 13 марта 1992 года с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной. Соглашение предусматривало, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица, независимо от его гражданства. При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Федеральный закон о денонсации соглашения президент РФ Владимир Путин подписал в июне текущего года.