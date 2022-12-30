SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 10:12

В России с 1 января перестанет действовать пенсионное соглашение СНГ

МИД напомнил о прекращении действия соглашения о пенсионных правах граждан СНГ

С 1 января 2023 года соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения прекращает своё действие. Об этом сообщили в МИД России.

"1 января 2023 года прекращается действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения <...> в отношениях РФ с другими участниками соглашения", — говорится в документе.

Договор был заключён в Москве 13 марта 1992 года с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной. Соглашение предусматривало, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица, независимо от его гражданства. При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Федеральный закон о денонсации соглашения президент РФ Владимир Путин подписал в июне текущего года.

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсиях

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсиях

Ранее Лайф сообщал, что соглашение между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и учёных званиях прекратило своё действие.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров