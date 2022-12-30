В России с 1 января перестанет действовать пенсионное соглашение СНГ
МИД напомнил о прекращении действия соглашения о пенсионных правах граждан СНГ
С 1 января 2023 года соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения прекращает своё действие. Об этом сообщили в МИД России.
"1 января 2023 года прекращается действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения <...> в отношениях РФ с другими участниками соглашения", — говорится в документе.
Договор был заключён в Москве 13 марта 1992 года с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной. Соглашение предусматривало, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица, независимо от его гражданства. При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Федеральный закон о денонсации соглашения президент РФ Владимир Путин подписал в июне текущего года.
Ранее Лайф сообщал, что соглашение между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и учёных званиях прекратило своё действие.
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