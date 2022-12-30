Улыбка — залог успеха: 5 лайфхаков для тех, кому важно хорошо получиться на новогодних фото

Если не хотите, чтобы новогодние снимки вызывали смех или даже стыд, изучите эти лайфхаки фотопродюсера Татьяны Цаплиной. Специалист поделилась с Лайфом советами, и теперь вам не придётся краснеть за кадры, сделанные в ночь на 1 января.

Фотопродюсер Татьяна Цаплина поделилась пятью лайфхаками, которые помогут хорошо получиться на новогодних снимках. Фото © предоставлено Лайфу

1. Сделайте яркий макияж

Макияж для фотосъёмки нужно делать ярче, чем обычно. Любая камера, в том числе непрофессиональная, всегда "съедает" мейкап. В жизни макияж может казаться вычурным или даже агрессивным, но на снимках будет смотреться очень красиво. Не используйте жирные кремы перед нанесением макияжа. И обязательно до начала съёмки припудрите лицо, чтобы жирный блеск не испортил вида.

2. Позаботьтесь о свете

Свет, направленный в лицо, поможет скрыть максимальное число недостатков. Естественного освещения в новогоднюю ночь, конечно, нет, поэтому вместо лучей солнца можно использовать кольцевую лампу или специальные насадки на смартфон. Фото © Shutterstock

Свет играет большую роль в успехе всего фотомероприятия. Если направить его прямо в лицо, получится скрыть максимальное число недостатков. Для этого можно использовать кольцевую лампу или световые насадки на смартфон. Старайтесь не опускать подбородок. Никогда не фотографируйтесь, если свет на вас падает сверху, иначе он даст сильные тени под глазами, что сильно прибавит возраст. Свет, идущий из-за спины, сделает фото невыразительными.

3. Заранее купите штатив для смартфона

Незаменимая вещь в съёмке — штатив. Он поможет сделать фото и короткие развлекательные ролики чёткими. Также, поставив телефон или фотоаппарат на штатив, можно снять общий кадр без использования рук.

4. Настройте камеру смартфона для съёмки Reels

В замедленном режиме в новогоднюю ночь можно снимать падающий снег, если, конечно, там, где вы живёте, он будет, а ещё шары на ёлке, мандарины, бенгальские огни и пузырьки шампанского. Фото © Shutterstock

Обычно Цаплина рекомендует снимать видео в максимальном разрешении 4K, с частотой смены кадров 60 FPS. Однако на новогодних съёмках на кадровой частоте 60 FPS можно поймать заметное мерцание гирлянд, поэтому лучше снизить её до 30 или даже 24 FPS. Можно использовать и замедленную съёмку. С ней получатся атмосферные кадры с падающим снегом, новогодними шарами, мандаринами, пузырьками шампанского, хлопушками и бенгальскими огнями.

5. Позируйте правильно