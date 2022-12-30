Чем заняться каждому знаку зодиака, чтобы новогодние каникулы прошли идеально
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова раскрыла, как всем представителям зодиакального круга провести новогодние дни, чтобы извлечь максимум пользы и, конечно, удовольствия.
Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала о том, как всем знакам зодиака вести себя с 31 декабря по 8 января, чтобы по возвращении в офис с праздников хвастаться коллегам, мол, всё прошло идеально.
Что делать Овну в новогодние каникулы?
Главным в зоне отношений Овна станет мистический Нептун, потому в праздничные дни людям этого знака зодиака будет легче отличить правду ото лжи. Наступает время разгадывать те области, где, вероятно, эти представители стихии Огня верили в то, что было далеко от истины. Проводить новогодние каникулы следует с оптимизмом — тем более что текущая расстановка сил к этому располагает. На работу 9 января Овны вполне смогут выйти со свежим незамутнённым взглядом.
Чем заняться в новогодние праздники Тельцу?
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Вроде каникулы такие долгожданные, наконец-то можно вдохнуть свободы, однако Тельцы не могут перестроиться с рабочего лада на отпускной: в голове роятся финансовые и профессиональные вопросы, ответ на которые пока не найден. Этим представителям стихии Земли в период с 31 декабря по 8 января нужно исследовать, прощупывать — как говорится, заглядывать за фасад. Найденная информация будет крайне важна для построения плана дальнейших действий.
Новогодние праздники–2023: что делать Близнецам?
Близнецам в праздники предоставится шанс вывести личную жизнь на новый уровень развития: отношениям будет придан сильный романтический импульс. Тем представителям стихии Воздуха, кто застрял в рутине, звёзды рекомендуют поразмыслить о текущих делах и проектах. Ещё в каникулы можно планировать будущее и мечтать вместе с любимым человеком — кстати, этот процесс очень объединяет. Одинокие Близнецы в период с 31 декабря по 8 января могут познакомиться с особенным человеком при условии, что выйдут из зоны комфорта.
Что делать в новогодние праздники Раку?
Людям, рождённым под знаком зодиака Рак, в новогодние дни нужно расслабиться. В противном случае можно сильно увлечься идеей, которая ничем хорошим не обернётся. Ситуация может развиться так, что эти представители водной стихии окажутся готовы рискнуть, лишь бы сделать шаг в направлении затеи. В итоге замысел может привести к тому, что Раки понесут потери, а не приобретут что-то, о чём грезят. Прежде чем начать реализовывать новые задумки, лучше завершить текущие дела.
Как Льву провести новогодние каникулы–2023?
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Львам в новогодние праздники нужно отказаться от завышенных ожиданий. Звёзды сулят напряжённую встречу, которая заставит переживать о будущем, хотя и принесёт удовольствие от общения. Соблазнительное соединение Венеры и Марса совпадёт с влечением, которое эти люди стихии Огня не смогут отрицать. Жить и творить Львам сейчас следует аккуратно, медленно, ведь Марс находится в невыгодном положении относительно их знака и может произойти вообще всё что угодно.
Новогодние праздники–2023: чем заняться Деве?
Дев на каникулах в январе 2023 года постигнет разочарование. Эти земные люди захотят укрепить репутацию среди друзей, но будут расстроены тем, что вся их доброта по отношению к близким ни к чему не привела. Рекомендация ясновидящей Кажетты Ахметжановой для Дев: не спешить в вопросах дружбы, поскольку, прежде чем строить альтернативные планы, следует заново осмыслить непредсказуемое течение событий. Праздники — не время полагаться на приятелей, особенно тех, что с Нептуном в аспекте.
Что делать в новогодние каникулы знаку зодиака Весы?
Весы в каникулы вполне могут решить, что пора придать остроты отношениям. Усилить страсть поможет поездка на двоих подальше от суеты. Романтическая вылазка не обязательно должна быть длинной, просто именно в начале января 2023-го можно почувствовать более глубокую связь со второй половинкой. Одиноких представителей стихии Воздуха ждут новые интригующие знакомства. Весы могут даже оказаться в отношениях с человеком, который выглядит подходящим вариантом. Стоит проявлять настойчивость, ведь объект симпатии даже лучше, чем кажется на первый взгляд.
Что Скорпиону делать в новогодние праздники?
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Скорпионам в новогодние каникулы нужно быть осторожнее с деньгами. То, что эти представители стихии Воды увидят в начале января, вполне может оказаться не тем, что они получат в итоге, когда речь идёт о покупках и вложении средств. Если после праздников финансы поют романсы, людям этого знака зодиака после праздников следует остановиться и задуматься. При этом не стоит забывать про осторожность, иначе можно обидно обмануться.
Что делать Стрельцу в новогодние каникулы?
Стрелец в каникулы будет занят решением ключевого вопроса. Причём этот огненный человек намерен держаться надёжных схем, проверенных опытным путём, но, вероятно, в начале января 2023-го разумнее применять гибкий подход. Ситуация располагает к непредвзятости, способствует хорошим отношениям и положительным результатам, даже если стороны никак не приходят к единой точке зрения. Опять же, вокруг Стрельца есть и те, кого, видимо, не трогает его энтузиазм, и кто, возможно, вообще не намерен сотрудничать. Задача Стрельца — не позволить одержать верх над собой.
Как провести новогодние праздники Козерогу?
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Козероги на каникулах могут решить выйти за рамки возможностей и жить на полную катушку. Идея, конечно, захватывающая, но надо взвесить все "за" и "против". Если привычный образ жизни надоел и хочется новизны, стоит обратиться к наставнику или опытному товарищу, способному мотивировать и поделиться интересными мыслями.
Что Водолею делать в новогодние выходные?
Для Водолеев с творческими наклонностями и тех, кто особенно хорош в хобби, новогодние выходные — самое время для продвижения талантов. Рекламировать себя эти представители воздушной стихии могут, даже если не стремились ни к чему подобному. Рождённым под знаком зодиака Водолей людям можно заявлять о себе в реальной жизни или в Сети — можно собрать не только комплименты, но и деловые предложения. Что касается друзей, праздничные дни — явно не лучшие времена в отношениях с приятелями.
Как Рыбам провести новогодние каникулы?
Рождённые под знаком зодиака Рыбы люди в новогодние выходные могут заняться изготовлением подарков для родных и друзей или попробовать приготовить что-то вкусненькое для всей семьи по новому рецепту. В целом в каникулы этим представителям водной стихии стоит быть откровенными и не стесняться делиться с близкими, если что-то тревожит, пишет StarHit.
Ранее Лайф собрал пять способов провести новогодние каникулы и не сойти с ума от скуки. Длинные январские выходные — самое время для отдыха, когда можно зарядиться на несколько месяцев вперёд. Но большинство из нас проводит эти дни бездарно. Пообщались с маркетологом Тамерланом Скяевым, и вот какие решения он предложил.
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