Чем заняться каждому знаку зодиака, чтобы новогодние каникулы прошли идеально

Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала о том, как всем знакам зодиака вести себя с 31 декабря по 8 января, чтобы по возвращении в офис с праздников хвастаться коллегам, мол, всё прошло идеально.

Что делать Овну в новогодние каникулы?

Главным в зоне отношений Овна станет мистический Нептун, потому в праздничные дни людям этого знака зодиака будет легче отличить правду ото лжи. Наступает время разгадывать те области, где, вероятно, эти представители стихии Огня верили в то, что было далеко от истины. Проводить новогодние каникулы следует с оптимизмом — тем более что текущая расстановка сил к этому располагает. На работу 9 января Овны вполне смогут выйти со свежим незамутнённым взглядом.

Чем заняться в новогодние праздники Тельцу?

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Вроде каникулы такие долгожданные, наконец-то можно вдохнуть свободы, однако Тельцы не могут перестроиться с рабочего лада на отпускной: в голове роятся финансовые и профессиональные вопросы, ответ на которые пока не найден. Этим представителям стихии Земли в период с 31 декабря по 8 января нужно исследовать, прощупывать — как говорится, заглядывать за фасад. Найденная информация будет крайне важна для построения плана дальнейших действий.

Новогодние праздники–2023: что делать Близнецам?

Близнецам в праздники предоставится шанс вывести личную жизнь на новый уровень развития: отношениям будет придан сильный романтический импульс. Тем представителям стихии Воздуха, кто застрял в рутине, звёзды рекомендуют поразмыслить о текущих делах и проектах. Ещё в каникулы можно планировать будущее и мечтать вместе с любимым человеком — кстати, этот процесс очень объединяет. Одинокие Близнецы в период с 31 декабря по 8 января могут познакомиться с особенным человеком при условии, что выйдут из зоны комфорта.

Что делать в новогодние праздники Раку?

Людям, рождённым под знаком зодиака Рак, в новогодние дни нужно расслабиться. В противном случае можно сильно увлечься идеей, которая ничем хорошим не обернётся. Ситуация может развиться так, что эти представители водной стихии окажутся готовы рискнуть, лишь бы сделать шаг в направлении затеи. В итоге замысел может привести к тому, что Раки понесут потери, а не приобретут что-то, о чём грезят. Прежде чем начать реализовывать новые задумки, лучше завершить текущие дела.

Как Льву провести новогодние каникулы–2023?

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Львам в новогодние праздники нужно отказаться от завышенных ожиданий. Звёзды сулят напряжённую встречу, которая заставит переживать о будущем, хотя и принесёт удовольствие от общения. Соблазнительное соединение Венеры и Марса совпадёт с влечением, которое эти люди стихии Огня не смогут отрицать. Жить и творить Львам сейчас следует аккуратно, медленно, ведь Марс находится в невыгодном положении относительно их знака и может произойти вообще всё что угодно.

Новогодние праздники–2023: чем заняться Деве?

Дев на каникулах в январе 2023 года постигнет разочарование. Эти земные люди захотят укрепить репутацию среди друзей, но будут расстроены тем, что вся их доброта по отношению к близким ни к чему не привела. Рекомендация ясновидящей Кажетты Ахметжановой для Дев: не спешить в вопросах дружбы, поскольку, прежде чем строить альтернативные планы, следует заново осмыслить непредсказуемое течение событий. Праздники — не время полагаться на приятелей, особенно тех, что с Нептуном в аспекте.

Что делать в новогодние каникулы знаку зодиака Весы?

Весы в каникулы вполне могут решить, что пора придать остроты отношениям. Усилить страсть поможет поездка на двоих подальше от суеты. Романтическая вылазка не обязательно должна быть длинной, просто именно в начале января 2023-го можно почувствовать более глубокую связь со второй половинкой. Одиноких представителей стихии Воздуха ждут новые интригующие знакомства. Весы могут даже оказаться в отношениях с человеком, который выглядит подходящим вариантом. Стоит проявлять настойчивость, ведь объект симпатии даже лучше, чем кажется на первый взгляд.

Что Скорпиону делать в новогодние праздники?

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Скорпионам в новогодние каникулы нужно быть осторожнее с деньгами. То, что эти представители стихии Воды увидят в начале января, вполне может оказаться не тем, что они получат в итоге, когда речь идёт о покупках и вложении средств. Если после праздников финансы поют романсы, людям этого знака зодиака после праздников следует остановиться и задуматься. При этом не стоит забывать про осторожность, иначе можно обидно обмануться.

Что делать Стрельцу в новогодние каникулы?

Стрелец в каникулы будет занят решением ключевого вопроса. Причём этот огненный человек намерен держаться надёжных схем, проверенных опытным путём, но, вероятно, в начале января 2023-го разумнее применять гибкий подход. Ситуация располагает к непредвзятости, способствует хорошим отношениям и положительным результатам, даже если стороны никак не приходят к единой точке зрения. Опять же, вокруг Стрельца есть и те, кого, видимо, не трогает его энтузиазм, и кто, возможно, вообще не намерен сотрудничать. Задача Стрельца — не позволить одержать верх над собой.

Как провести новогодние праздники Козерогу?

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Козероги на каникулах могут решить выйти за рамки возможностей и жить на полную катушку. Идея, конечно, захватывающая, но надо взвесить все "за" и "против". Если привычный образ жизни надоел и хочется новизны, стоит обратиться к наставнику или опытному товарищу, способному мотивировать и поделиться интересными мыслями.

Что Водолею делать в новогодние выходные?

Для Водолеев с творческими наклонностями и тех, кто особенно хорош в хобби, новогодние выходные — самое время для продвижения талантов. Рекламировать себя эти представители воздушной стихии могут, даже если не стремились ни к чему подобному. Рождённым под знаком зодиака Водолей людям можно заявлять о себе в реальной жизни или в Сети — можно собрать не только комплименты, но и деловые предложения. Что касается друзей, праздничные дни — явно не лучшие времена в отношениях с приятелями.

Как Рыбам провести новогодние каникулы?

Рождённые под знаком зодиака Рыбы люди в новогодние выходные могут заняться изготовлением подарков для родных и друзей или попробовать приготовить что-то вкусненькое для всей семьи по новому рецепту. В целом в каникулы этим представителям водной стихии стоит быть откровенными и не стесняться делиться с близкими, если что-то тревожит, пишет StarHit.