10 фото Гринчей, которые не украдут у вас праздник, зато точно развеселят
Гринч, который украл Рождество, — герой, которого знают практически все. Собрали 10 фотографий из реальной жизни, когда герой рассказа Доктора Сьюза снова пытался испортить всем праздник.
"Ах, ну да. Я до чёртиков испугал маленькую девочку", — philanchora.
Фото © Reddit / philanchora
"Вот чем занят мистер Гринч, когда не пытается украсть Рождество", — ImAGoonYoureAGoon.
Фото © Reddit / ImAGoonYoureAGoon
"Вы просто душка, мистер Гринч!" — carwheels-gravelroad.
Фото © Reddit / carwheels-gravelroad
"Полицейское управление Су-Фоллс арестовало мистера Гринча за попытку украсть праздничную атмосферу", — SoDakZak.
Фото © Reddit / SoDakZak
"Чтобы сделать Гринча счастливым я... сделаю ему массаж", — ETx13.
Фото © Reddit / ETx13
"В Австралии заметили Гринча-автостопщика", — verynayce.
Фото © Reddit / verynayce
"Когда я купил дом, выяснилось, что мой сосед будет украшать свой участок к Рождеству. Я уже и так потратил кучу денег, так что пришлось выходить из ситуации. На самом деле я не Гринч, обещаю!" — ImBrokeEveryWed.
Фото © Reddit / ImBrokeEveryWed
"Гринч, который украл все напитки в магазине", — NixisTM.
Фото © Reddit / NixisTM
"Мой снимок МРТ выглядит как портрет Гринча..." — funny.
Фото © Reddit / funny
"Судя по всему, моя племянница не восторге от Гринча", — Tyranitodd.
Фото © Reddit / Tyranitodd
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Reddit / Tyranitodd