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30 декабря, 06:05

10 фото Гринчей, которые не украдут у вас праздник, зато точно развеселят

Гринч, который украл Рождество, — герой, которого знают практически все. Собрали 10 фотографий из реальной жизни, когда герой рассказа Доктора Сьюза снова пытался испортить всем праздник.

"Ах, ну да. Я до чёртиков испугал маленькую девочку", — philanchora.

Фото © Reddit / philanchora

Фото © Reddit / philanchora

"Вот чем занят мистер Гринч, когда не пытается украсть Рождество", — ImAGoonYoureAGoon.

Фото © Reddit / ImAGoonYoureAGoon

Фото © Reddit / ImAGoonYoureAGoon

"Вы просто душка, мистер Гринч!" carwheels-gravelroad.

Фото © Reddit / carwheels-gravelroad

Фото © Reddit / carwheels-gravelroad

"Полицейское управление Су-Фоллс арестовало мистера Гринча за попытку украсть праздничную атмосферу", — SoDakZak.

Фото © Reddit / SoDakZak

Фото © Reddit / SoDakZak

"Чтобы сделать Гринча счастливым я... сделаю ему массаж", — ETx13.

Фото © Reddit / ETx13

Фото © Reddit / ETx13

"В Австралии заметили Гринча-автостопщика", — verynayce.

Фото © Reddit / verynayce

Фото © Reddit / verynayce

"Когда я купил дом, выяснилось, что мой сосед будет украшать свой участок к Рождеству. Я уже и так потратил кучу денег, так что пришлось выходить из ситуации. На самом деле я не Гринч, обещаю!" ImBrokeEveryWed.

Фото © Reddit / ImBrokeEveryWed

Фото © Reddit / ImBrokeEveryWed

"Гринч, который украл все напитки в магазине", — NixisTM.

Фото © Reddit / NixisTM

Фото © Reddit / NixisTM

"Мой снимок МРТ выглядит как портрет Гринча..." funny.

Фото © Reddit / funny

Фото © Reddit / funny

"Судя по всему, моя племянница не восторге от Гринча", — Tyranitodd.

Фото © Reddit / Tyranitodd

Фото © Reddit / Tyranitodd

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Обложка ©

Reddit / Tyranitodd

Сергей Трофимов

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