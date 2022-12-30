От Барвихи до "Москва-сити": Раскрыта стоимость билетов на Новый год со звёздами
"Известия": Столик на Новый год со звёздами может обойтись в сотни тысяч рублей
Провести новогоднюю ночь можно в компании популярных российских артистов. Правда, зритель — за столиком, а кумир — на сцене. Но и для этого необходимо соблюсти несколько условий. Одно из них — оперативность в покупке билета. Так, после объявления Григорием Лепсом его графика выступлений 31 декабря, свободные столики стали исчезать мгновенно, хотя цены немаленькие.
Как пишет газета "Известия",
- в "Крокусе" вместе с Леонидом Агутиным, Алексеем Чумаковым, Zivert и Лепсом можно будет отпраздновать за сумму от 70 тыс. до 250 тыс. рублей на человека.
- Агутин в этот вечер появится также на ёлке на бразильском карнавале в "Турандот". Он споёт с Полиной Гагариной. Стоимость места в золотом зале — 110 тыс. рублей. Дети могут поужинать за 45 тыс.
- Ольгу Бузову можно будет увидеть с программой в ресторане "Магадан". Вход туда — до 30 тыс. рублей.
- На 84-м этаже башни ОКО в "Москва-Сити" обещают быть специальные гости — Boney M. Депозит за стол — 170 тыс.
- В ресторане Ruski выступят Александр Серов и Алёна Апина.
- В The Carlton Moscow будут братья Сафроновы с "Иллюзион-шоу", женский StandUp, певица Слава, группы "Градусы" и "На-На". Столики ещё есть, цены — от 85 до 300 тыс.
- Певица Слава заявлена ещё в ресторанах "Магадан" и "Гвидон".
- А вот на короля поп-сцены Филиппа Киркорова афиш нет, хотя, как пишет издание, он выступит на VIP-вечеринке по случаю закрытия клуба Nahate. Прогнозируют, что это будет вечеринка "дорого-богато".
В рейтинге самых востребованных в этот Новый год значатся SHAMAN, JONY, Zivert. После этой топ-тройки следуют рэп-дуэт Hammali & Navai, Полина Гагарина, GAYAZOV$ BROTHER$, NILETTO и Клава Кока. По ценам за выступление есть данные о Сергее Шнурове — он просит 10–13 млн рублей. Филипп Киркоров — около 18 млн рублей. Вернувшийся в Россию Валерий Меладзе споёт за 8,5 миллионов. Anna Asti — на полмиллиона дешев
ле. Песню "Любимка" от NILETTO можно услышать "всего" за 5 миллионов.
Рассекречены гонорары Лепса, Агутина, Бузовой и других звёзд за корпоративы, но этого лучше не знать
Ранее Лайф писал, что Лепс в Новый год споёт в Барвихе, но на концерт попадут лишь избранные, ведь билеты стоят по 900 тысяч. Драка с посетителем бара на имидж певца, может, и повлияла, но точно не на заработок. Судя по всему, концертный зал на Рублёвке будет забит до отказа. Угощать будут ужином от шеф-повара из Франции.
Агентство "Москва" \ Сергей Киселёв