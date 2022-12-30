От Барвихи до "Москва-сити": Раскрыта стоимость билетов на Новый год со звёздами

Провести новогоднюю ночь можно в компании популярных российских артистов. Правда, зритель — за столиком, а кумир — на сцене. Но и для этого необходимо соблюсти несколько условий. Одно из них — оперативность в покупке билета. Так, после объявления Григорием Лепсом его графика выступлений 31 декабря, свободные столики стали исчезать мгновенно, хотя цены немаленькие.

В рейтинге самых востребованных в этот Новый год значатся SHAMAN, JONY, Zivert. После этой топ-тройки следуют рэп-дуэт Hammali & Navai, Полина Гагарина, GAYAZOV$ BROTHER$, NILETTO и Клава Кока. По ценам за выступление есть данные о Сергее Шнурове — он просит 10–13 млн рублей. Филипп Киркоров — около 18 млн рублей. Вернувшийся в Россию Валерий Меладзе споёт за 8,5 миллионов. Anna Asti — на полмиллиона дешев

ле. Песню "Любимка" от NILETTO можно услышать "всего" за 5 миллионов.