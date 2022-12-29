Рассекречены гонорары Лепса, Агутина, Бузовой и других звёзд за корпоративы, но этого лучше не знать

С корпоративами сейчас беда: часть компаний отказалась от новогодних вечеринок. Причины разные — от отсутствия настроения до нехватки свободных денег. При этом средний бюджет на развлекательную часть мероприятия составляет 500 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы позвать забытую зрителями звезду 90-х или немедийного ведущего, рассказал руководитель "Ру-концерта" Евгений Морозов. Некоторые принимали решение, проводить корпоратив или нет, в последний момент, добавил промоутер Сергей Лавров. Он рассказал, выступления кого из отечественных знаменитостей перед Новым годом заказывают чаще всего.

Королём частных тусовок стал Леонид Агутин. Исполнитель хитов "Как не думать о тебе" и "Аэропорты" даёт по два концерта в день и такими темпами к январю может заработать порядка $3 миллионов. В фаворитах и певец Shaman, выстреливший с патриотическим хитом "Я русский". За появление на одном корпоративе Ярослав Дронов получает 2 миллиона рублей.

Самые большие гонорары в декабре 2022-го у Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Анны Дзюбы (Анна Асти). Если в 2021-м поп-король пел за 5 миллионов рублей, сейчас же готов трясти стразами только за 10 миллионов. Лепс, который вышел сухим из воды после драки с посетителем бара, берёт за выступление перед богачами 7 миллионов рублей. Дзюба после ухода из группы Artik & Asti сейчас наиболее востребованная певица, её гонорар за один корпоратив — от 5 миллионов рублей. Вы уже слышали, как Асти перепела "Звенит январская вьюга"?