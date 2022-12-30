Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок
Глава МИД Украины Кулеба призвал запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников отказаться от идеи изменить Россию и вместо этих попыток "полностью изолировать" граждан РФ.
"Для меня сейчас главное — утвердить в партнёрах понимание того, что, какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок", — сказал он в интервью "РБК Украина".
Ранее украинский министр пожаловался на страны, отказавшие Киеву в оружии, и добавил, что "украинцам стоило бы прекратить полагаться на ненадёжных партнёров".