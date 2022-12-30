SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 12:59

Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Глава МИД Украины Кулеба призвал запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников отказаться от идеи изменить Россию и вместо этих попыток "полностью изолировать" граждан РФ.

"Для меня сейчас главное — утвердить в партнёрах понимание того, что, какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок", — сказал он в интервью "РБК Украина".

Захарова назвала сегрегацией и проявлением нацизма украинский закон о нацменьшинствах

Захарова назвала сегрегацией и проявлением нацизма украинский закон о нацменьшинствах

Ранее украинский министр пожаловался на страны, отказавшие Киеву в оружии, и добавил, что "украинцам стоило бы прекратить полагаться на ненадёжных партнёров".

Обложка ©

flickr.com

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров