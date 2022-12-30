Цены на жильё в России могут снизиться к осени 2023 года

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил, что продление программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года и расширение программы семейной ипотеки приведут к снижению цен на первичное и вторичное жильё в 2023 году.

По его словам, доступность ипотечных кредитов снизилась за счёт роста цен, а также роста ставок по ипотеке. Для человека является существенным отличием, когда он начинает платить по кредиту в полтора раза больше, нежели раньше: подобное может привести к сокращению доступности и, следовательно, уменьшению спроса.

"Сейчас этот тренд устойчивый, во многих регионах цены понизились. И этот тренд будет преобладающим в следующем году для большинства регионов. То есть цены до осени с высочайшей вероятностью продолжат снижение, но оно не будет каким-то падением — процент-полтора в месяц. Такая коррекция, скорее всего, ждёт рынок, и она возвращает в перспективе опять спрос", — рассказал Апрелев.