Врач посоветовала не заедать мандаринами оливье и мясо по-французски

Фрукты на праздничном столе — главным образом цитрусовые — лучше съесть до начала ужина или не есть вообще. Об этом предупредила в разговоре с "Газетой.ru" гастроэнтеролог, гепатолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Анна Денисова.

Врач объяснила, что фрукты перевариваются намного быстрее жирных и белковых продуктов. И, если "отполировать" мандаринкой порцию оливье или мяса по-французски, желудок просто не успеет нормально переварить фрукт, что может привести к вздутию живота, коликам и приступу метеоризма.

"Белок в среднем переваривается от двух до трёх часов, а цитрус — всего около 20 минут", — пояснила специалист.