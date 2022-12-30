Пожар произошёл на нефтяном танкере "Арктика" в Кронштадте

В Кронштадте загорелся пришвартованный нефтяной танкер "Арктика", пожару присвоен второй ранг сложности. Mash на Мойке публикует кадры, на которых видно, что дым поднимается над бортом, а на месте уже работают спецслужбы.

По предварительной информации, огонь охватил две каюты площадью по десять квадратных метров каждая. Пожар мог начаться на 57-м причале, где стоит танкер, и уже затем переброситься на судно. О пострадавших не сообщается. Пожару присвоен 2-й ранг сложности, на место тушения прибыл врио главы Администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов, пишет 78.ru.