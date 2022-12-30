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30 декабря, 13:29

Игравший против Пеле форвард сборной СССР умер вслед за королём футбола

Умер игравший против Пеле советский футболист Владимир Баркая

<p>Владимир Баркая. Обложка © <a href="https://footballfacts.ru/person/31960-barkayavladimiraleksandrovich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">footballfacts.ru</a></p>

Владимир Баркая. Обложка © footballfacts.ru

Бывший нападающий тбилисского "Динамо", чемпион СССР по футболу 1964 года Владимир Баркая скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ФК. Причины смерти футболиста не уточняются.

"Динамо" Тбилиси выражает соболезнования семье Владимира Баркая, его родным и любителям грузинского футбола", — говорится в сообщении.

За сборную СССР Баркая сыграл дважды, включая товарищеский матч против Бразилии в Москве 4 июля 1965 года. В той игре участвовал трёхкратный чемпион мира Пеле.

Посольство Бразилии в Москве приспустило флаги в память о Пеле

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Напомним, 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Лайф писал, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.

Ирина Фальке

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