Игравший против Пеле форвард сборной СССР умер вслед за королём футбола

Бывший нападающий тбилисского "Динамо", чемпион СССР по футболу 1964 года Владимир Баркая скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ФК. Причины смерти футболиста не уточняются.

"Динамо" Тбилиси выражает соболезнования семье Владимира Баркая, его родным и любителям грузинского футбола", — говорится в сообщении.

За сборную СССР Баркая сыграл дважды, включая товарищеский матч против Бразилии в Москве 4 июля 1965 года. В той игре участвовал трёхкратный чемпион мира Пеле.