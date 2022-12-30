Игравший против Пеле форвард сборной СССР умер вслед за королём футбола
Умер игравший против Пеле советский футболист Владимир Баркая
Владимир Баркая. Обложка © footballfacts.ru
Бывший нападающий тбилисского "Динамо", чемпион СССР по футболу 1964 года Владимир Баркая скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте ФК. Причины смерти футболиста не уточняются.
"Динамо" Тбилиси выражает соболезнования семье Владимира Баркая, его родным и любителям грузинского футбола", — говорится в сообщении.
За сборную СССР Баркая сыграл дважды, включая товарищеский матч против Бразилии в Москве 4 июля 1965 года. В той игре участвовал трёхкратный чемпион мира Пеле.
Напомним, 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Лайф писал, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.