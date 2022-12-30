Аналитик рассказала о "бычьем" факторе, который может поднять цены на нефть

На данный момент цены на нефть находятся в узком ценовом коридоре в 82–84 доллара за баррель, что, скорее всего, сохранится и в первые торговые дни наступающего года. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в краткосрочной перспективе на стоимость влияют данные о коммерческих запасах сырья в США. При этом в последнюю неделю они "преподнесли сюрприз".

"Запасы в США немного выросли, несмотря на то что рынок ожидал их существенного падения. И это привело к краткосрочному понижению цены на нефть. Если на следующей неделе не будет никаких неожиданностей, то цена [нефти марки] Brent останется стабильной по сравнению с закрытием торгов 30 декабря", — объяснила она RT.

При этом в случае "неприятных новостей" (к примеру, о резком росте запасов) цена может упасть до 79–80 долларов за баррель, однако для этого должно произойти совсем "нестандартное" событие. Поднять же её может какой-либо "бычий" фактор.

"Бычьим" фактором может стать возобновление покупок нефти в стратегический резерв США, но не факт, что в США приступят к реализации этого плана сразу после новогодних праздников. Мы считаем, что цена Brent на следующей неделе при базовом сценарии останется в коридоре 82–84 доллара за баррель", — заключила Мильчакова.