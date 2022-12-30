Глава Совбеза Белоруссии обвинил Запад в разрушении архитектуры международной безопасности

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович выразил мнение, что страны Запада целенаправленно разрушают действующую архитектуру мировой безопасности. Об этом он заявил в интервью "Sputnik Беларусь".

"В настоящее время продолжается намеренное разрушение всей архитектуры международной безопасности. Сложившаяся ситуация стала следствием реализуемой десятилетиями Вашингтоном и его союзниками политики преследования своих интересов за счёт ущемления прав других стран", — отметил Вольфович.

Он также заметил, что Запад целенаправленно разрушает нынешнюю систему контроля над вооружением и игнорирует баланс интересов в Европе, который образовался после распада СССР. Последние шаги Запада "создали бесконтрольные возможности" для начала новой гонки вооружений, считает Вольфович. Её цель — гарантированное превосходство НАТО над любой страной мира. По словам главы белорусского Совбеза, с 2004 года страны Запада наращивали своё присутствие у границы Белоруссии, а с 2020-го перестали действовать в соответствии с положениями Венского документа ОБСЕ 2011 года, чем окончательно разрушили мирный диалог в Европе.

"Белорусская сторона всегда оставалась привержена международным обязательствам, даже в условиях, когда ведущие страны из них выходили. Однако данные дипломатические усилия Беларуси были проигнорированы. Россия также постоянно стремилась спасти ситуацию. Её предложения по заключению всеобъемлющего Договора о европейской безопасности, а также инициативы по обеспечению стратегической стабильности были отвергнуты США и НАТО", — добавил Вольфович.