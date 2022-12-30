Почти 23 миллиона россиян получили январские пенсии досрочно

Около 23 миллионов пенсионеров, получающих выплаты в первой половине января, получили средства досрочно. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счёт раньше — в последние числа декабря.

"Зачисление пенсий началось на этой неделе. По состоянию на полдень 30 декабря досрочно получили выплаты уже почти 23 миллиона граждан, получающих пенсию в первой половине января", — рассказал Котяков.