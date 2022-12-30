Путин поручил правительству определить критерии нуждаемости инвалидов в уходе

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2023 года сформировать критерии, по которым инвалиды признаются нуждающимися в постоянном уходе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Определить критерии, на основании которых инвалиды I группы и дети-инвалиды признаются нуждающимися в постоянном постороннем уходе, и представить предложения о дополнительной поддержке граждан, осуществляющих такой уход", — говорится в тексте поручения.

Кроме того, глава государства поручил до 15 ноября 2023 года создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов, в число которых войдут и ветераны боевых действий.