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30 декабря, 14:14

Путин поручил правительству определить критерии нуждаемости инвалидов в уходе

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2023 года сформировать критерии, по которым инвалиды признаются нуждающимися в постоянном уходе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Определить критерии, на основании которых инвалиды I группы и дети-инвалиды признаются нуждающимися в постоянном постороннем уходе, и представить предложения о дополнительной поддержке граждан, осуществляющих такой уход", — говорится в тексте поручения.

Кроме того, глава государства поручил до 15 ноября 2023 года создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов, в число которых войдут и ветераны боевых действий.

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Kremlin.ru

Артур Белкин

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