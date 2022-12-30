В Краснодаре по подозрению в организации проституции задержали 15 человек

В Краснодаре по обвинению в организации криминальной группировки задержали 15 человек, главный из которых — владелец одного из увеселительных заведений города. Сообщается, что они насильно вовлекали женщин в занятие проституцией.

"Задержаны 51-летний лидер криминальной организации и его 14 соучастников, которые, согласно отведённым ролям, вовлекали лиц женского пола в занятие проституцией с применением насилия", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В свою очередь источники РИА "Новости" в полиции сообщили, что 51-летний задержанный — директор одного из ночных клубов города.

На данный момент правоохранителями расследуется уголовное дело по признакам статей "Вовлечение в занятие проституцией", "Организация занятия проституцией" и "Организация преступной организации или участие в ней".