В Петербурге отменили спектакль с участием Ахеджаковой

Дворец культуры "Выборгский" в Санкт-Петербурге перенёс на неопределённый срок назначенный на 4 января спектакль с участием Лии Ахеджаковой, не скрывающей своих симпатий к киевскому неонацистскому режиму. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Зрители, купившие билеты на показ, смогут вернуть деньги в местах приобретения билетов по их полной стоимости, уточнили сотрудники ДК.

Как ранее отметил журналист Андрей Медведев, дело даже не в том, что "долгие восемь лет ей было наплевать, что украинские военные убивают Донбасс, <...> проблема с Ахеджаковой в том, что она искренне поддерживает нашего противника".