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30 декабря, 15:03

В Петербурге отменили спектакль с участием Ахеджаковой

<p>Лия Ахеджакова. Фото © LIFE / Динар Шакиров</p>

Лия Ахеджакова. Фото © LIFE / Динар Шакиров

Дворец культуры "Выборгский" в Санкт-Петербурге перенёс на неопределённый срок назначенный на 4 января спектакль с участием Лии Ахеджаковой, не скрывающей своих симпатий к киевскому неонацистскому режиму. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Зрители, купившие билеты на показ, смогут вернуть деньги в местах приобретения билетов по их полной стоимости, уточнили сотрудники ДК.

Как ранее отметил журналист Андрей Медведев, дело даже не в том, что "долгие восемь лет ей было наплевать, что украинские военные убивают Донбасс, <...> проблема с Ахеджаковой в том, что она искренне поддерживает нашего противника".

Почему Лия Ахеджакова живёт с подругой, ненавидит Россию, но зарабатывает деньги здесь

Почему Лия Ахеджакова живёт с подругой, ненавидит Россию, но зарабатывает деньги здесь

Ранее в Санкт-Петербурге возмутились спектаклем с критикующей Россию Ахеджаковой. Спектакль по пьесе Людмилы Улицкой продюсирует организация, которая принадлежит 46-летнему бизнесмену из Петербурга Сергею Брелю.

Ирина Фальке

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