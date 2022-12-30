Захарова назвала новый украинский закон о СМИ легитимизацией произвола
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на издание на Украине нового закона "О медиа", назвав его легитимизацией произвола, который продолжается в стране.
"Там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожжённый борец за демократию западного типа. По сути, речь идёт о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ и вообще любой не отвечающей интересам Банковой информации", — отметила Захарова.
По мнению представителя дипведомства, украинский лидер Владимир Зеленский не случайно решил подписать закон в канун праздников, так как это существенно уменьшит долю критики со стороны тех, кто изначально выступал против него. Теперь же, по словам Захаровой, власти Незалежной смогут "творить что угодно", а именно: "блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять чёрные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утверждённых методичек высказать".
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий освещение в позитивном контексте каких-либо действий России.
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