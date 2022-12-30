Захарова назвала новый украинский закон о СМИ легитимизацией произвола

"Там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожжённый борец за демократию западного типа. По сути, речь идёт о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ и вообще любой не отвечающей интересам Банковой информации", — отметила Захарова.

По мнению представителя дипведомства, украинский лидер Владимир Зеленский не случайно решил подписать закон в канун праздников, так как это существенно уменьшит долю критики со стороны тех, кто изначально выступал против него. Теперь же, по словам Захаровой, власти Незалежной смогут "творить что угодно", а именно: "блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять чёрные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утверждённых методичек высказать".