Назван единственный способ заразиться амёбой-мозгоедом

В США зафиксировано наибольшее за всю историю наблюдений число заражений амёбой неглерия Фоулера. Об этом сообщил РИА "Новости" военный инфекционист, полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке, доктор Чаренчай Сопха.

"Наибольшее количество известных заражений амёбным менингоэнцефалитом произошло на территории США. Например, только за девятилетний период с 1995 по 2004 год в Америке умерли от амёбного менингоэнцефалита 23 человека", — сказал он.

Для сравнения, в Таиланде выявлено 17 случаев заражения, в том числе 14 летальных, за 40 лет, начиная с 1982 года, добавил инфекционист, ссылаясь на Департамент контроля заболеваний Министерства здравоохранения страны. Он назвал амёбный менингоэнцефалит очень редкой болезнью, излечимой на ранних стадиях. Врач напомнил, что неглерия Фоулера была открыта в Австралии в 1965 году.

"Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путём: при попадании заражённой воды в нос, причём при таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амёба проникла в обонятельный нерв", — рассказал врач.

По его словам, инфицирование человека человеком абсолютно исключено. Доктор уточнил, что невозможно заразиться этой амёбой через воду, если при питье она не попала в нос. Кроме того, инфицирование возможно у вполне здоровых людей, при этом состояние стремительно ухудшается и на 10-й день может наступить смерть.