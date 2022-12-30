"Суровая" Снегурочка из Нижневартовска лишила работы чиновника, отвечавшего за ледовый городок

В Нижневартовске уволят начальника управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александра Прилепина, который отвечал за возведение ледового городка, после скандала со скульптурой "суровой" Снегурочки. Об этом пишет Ura.ru.

"Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ", — отметил источник издания.

В городской администрации также подтвердили, что Прилепин больше не будет занимать свой пост, на котором он проработал год. Соответствующий документ, по словам собеседников издания, уже подписан.