"Суровая" Снегурочка из Нижневартовска лишила работы чиновника, отвечавшего за ледовый городок
Из-за "суровой" Снегурочки в Нижневартовске уволят чиновника, отвечавшего за ледовый городок
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В Нижневартовске уволят начальника управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александра Прилепина, который отвечал за возведение ледового городка, после скандала со скульптурой "суровой" Снегурочки. Об этом пишет Ura.ru.
"Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ", — отметил источник издания.
В городской администрации также подтвердили, что Прилепин больше не будет занимать свой пост, на котором он проработал год. Соответствующий документ, по словам собеседников издания, уже подписан.
Ранее Лайф писал о том, что в Нижневартовске вместо ледяной Снегурочки на площади появился "суровый Чингисхан". Скульптуру также назвали "мужиком-снегуром" и высмеяли в соцсетях.