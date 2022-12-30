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30 декабря, 14:37

"Суровая" Снегурочка из Нижневартовска лишила работы чиновника, отвечавшего за ледовый городок

Из-за "суровой" Снегурочки в Нижневартовске уволят чиновника, отвечавшего за ледовый городок

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/hellotyumen2019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202</a></p>

Обложка © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202

В Нижневартовске уволят начальника управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александра Прилепина, который отвечал за возведение ледового городка, после скандала со скульптурой "суровой" Снегурочки. Об этом пишет Ura.ru.

"Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ", — отметил источник издания.

В городской администрации также подтвердили, что Прилепин больше не будет занимать свой пост, на котором он проработал год. Соответствующий документ, по словам собеседников издания, уже подписан.

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Ранее Лайф писал о том, что в Нижневартовске вместо ледяной Снегурочки на площади появился "суровый Чингисхан". Скульптуру также назвали "мужиком-снегуром" и высмеяли в соцсетях.

Артур Белкин

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