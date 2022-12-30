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30 декабря, 14:34
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В Москве задержали юриста на Bentley за подставные ДТП на десятки миллионов

В Москве задержали за мошенничество юриста – организатора подставных ДТП с Bently

<p>На этом авто Афанасьев совершил в 2022 году пятьдесят ДТП. Фото © SHOT</p>

На этом авто Афанасьев совершил в 2022 году пятьдесят ДТП. Фото © SHOT

Скандально известного юриста Евгения Афанасьева после двух лет "случайных" аварий на Bentley задержали по обвинению в мошенничестве. Сейчас аферист заключён под стражу, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Ему вменяется статья 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". На счету Афанасьева около 200 подстроенных аварий, только за последние два месяца юрист совершил порядка 30 фиктивных ДТП. Уголовное дело на юриста было возбуждено в сентябре 2022 года.

Аварийный сенокос: Как ушлый юрист Афанасьев продолжает зарабатывать в ДТП на Bentley десятки миллионов

Аварийный сенокос: Как ушлый юрист Афанасьев продолжает зарабатывать в ДТП на Bentley десятки миллионов

Как уже сообщал Лайф, за один год юрист заработал более 50 миллионов рублей на подставных ДТП с Bentley. Суть схемы заключается в том, что на круговых перекрёстках его иномарку "подбивают" фургоны и грузовики, не замечая, как он внезапно оказывается у них с правого борта. О том, как Афанасьев организовывал фейковые ДТП, — в материале Лайфа.

Ирина Фальке

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