В Москве задержали юриста на Bentley за подставные ДТП на десятки миллионов

Скандально известного юриста Евгения Афанасьева после двух лет "случайных" аварий на Bentley задержали по обвинению в мошенничестве. Сейчас аферист заключён под стражу, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Ему вменяется статья 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". На счету Афанасьева около 200 подстроенных аварий, только за последние два месяца юрист совершил порядка 30 фиктивных ДТП. Уголовное дело на юриста было возбуждено в сентябре 2022 года.

Как уже сообщал Лайф, за один год юрист заработал более 50 миллионов рублей на подставных ДТП с Bentley. Суть схемы заключается в том, что на круговых перекрёстках его иномарку "подбивают" фургоны и грузовики, не замечая, как он внезапно оказывается у них с правого борта. О том, как Афанасьев организовывал фейковые ДТП, — в материале Лайфа.