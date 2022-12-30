Вор в чёрных очках провернул "ограбление века" в табачном магазине в Москве
Москвич вооружился очками, ловкими руками и украл смартфон с прилавка табачного магазина
На северо-западе Москвы заметили вора. Грабитель попал на камеры видеонаблюдения в самый момент своего злодеяния. Кадры с места появились в распоряжении Лайфа.
Вор попал на камеры в табачном магазине в Тушинском районе. Видео © LIFE
Всё произошло в Тушинском районе в одном из местных табачных магазинов. Судя по видео, женщина приобрела что-то из ассортимента магазина, расплатилась и стала убирать вещи в сумку, однако не заметила, что оставила смартфон прямо на стойке. К сожалению, следующим покупателем оказался не самый честный человек на районе.
Мужчина быстро заприметил находку, однако забрать её решил не сразу. Сначала стал отвлекать продавщицу, затеяв невинный разговор, а после вынул из рукава настоящий козырь — пустил в ход актёрскую игру. Воришка стал делать вид, что протирает очки и разглядывает ассортимент магазина, а сам незаметно стащил телефон с прилавка, сунул себе в карман и был таков.
Спустя время невнимательная москвичка осознала пропажу, однако было уже поздно. Теперь в случившемся разбирается полиция.
Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии неизвестный разнёс витрину ювелирного и вынес украшений на 5 млн рублей. В распоряжении Лайфа также оказалось видео с камер наблюдения.
LIFE