Вор в чёрных очках провернул "ограбление века" в табачном магазине в Москве

На северо-западе Москвы заметили вора. Грабитель попал на камеры видеонаблюдения в самый момент своего злодеяния. Кадры с места появились в распоряжении Лайфа.

Вор попал на камеры в табачном магазине в Тушинском районе. Видео © LIFE

Всё произошло в Тушинском районе в одном из местных табачных магазинов. Судя по видео, женщина приобрела что-то из ассортимента магазина, расплатилась и стала убирать вещи в сумку, однако не заметила, что оставила смартфон прямо на стойке. К сожалению, следующим покупателем оказался не самый честный человек на районе.

Мужчина быстро заприметил находку, однако забрать её решил не сразу. Сначала стал отвлекать продавщицу, затеяв невинный разговор, а после вынул из рукава настоящий козырь — пустил в ход актёрскую игру. Воришка стал делать вид, что протирает очки и разглядывает ассортимент магазина, а сам незаметно стащил телефон с прилавка, сунул себе в карман и был таков.