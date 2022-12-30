"Мало не покажется": В Совбезе Белоруссии заявили о готовности ответить на любые угрозы
Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал неслучайным падение украинской ракеты
Недавнее падение на территории Белоруссии украинской ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 было неслучайным, считает госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович. По его словам, Украина любыми путями стремится спровоцировать новый региональный конфликт.
"Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Примером тому — недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. Причину её прилёта на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел", — сказал он.
При этом в Минске понимают, кто стоит за попытками искусственно сформировать повод для конфликта, хоть и считают их безуспешными. Вольфович подчеркнул, что белорусская армия внимательно следит за обстановкой у своей границы, а также отмечает рост разведывательной активности с применением беспилотников.
"Могу с полной уверенностью сказать: мы способны ответить на любые вызовы и угрозы, поверьте, мало не покажется", — добавил он.
Госсекретарь добавил, что Белоруссия проводит миролюбивую политику в соответствии с оборонительной доктриной государства.
Лайф писал, что падение украинской ракеты комплекса С-300 было зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. МИД Белоруссии в связи с произошедшим уже выразил протест послу Украины и потребовал от Киева провести расследование. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль крайне обеспокоен данным инцидентом.
ТАСС / БелТА