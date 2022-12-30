"Мало не покажется": В Совбезе Белоруссии заявили о готовности ответить на любые угрозы

Недавнее падение на территории Белоруссии украинской ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 было неслучайным, считает госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович. По его словам, Украина любыми путями стремится спровоцировать новый региональный конфликт.

"Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Примером тому — недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. Причину её прилёта на нашу территорию мы выясним. Но гарантий того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел", — сказал он.

При этом в Минске понимают, кто стоит за попытками искусственно сформировать повод для конфликта, хоть и считают их безуспешными. Вольфович подчеркнул, что белорусская армия внимательно следит за обстановкой у своей границы, а также отмечает рост разведывательной активности с применением беспилотников.

"Могу с полной уверенностью сказать: мы способны ответить на любые вызовы и угрозы, поверьте, мало не покажется", — добавил он.