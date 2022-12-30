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30 декабря, 14:27

Путин поручил создать центр реабилитации людей с инвалидностью в ДНР

Путин поручил до 15 ноября создать в ДНР центр комплексной реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации для людей, получивших инвалидность, в том числе в результате боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий", — отмечается в перечне поручений главы государства.

Ответственными за исполнение поручения главы государства назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Срок исполнения поручения — до 15 ноября 2023 года.

Путин поручил правительству определить критерии нуждаемости инвалидов в уходе

Путин поручил правительству определить критерии нуждаемости инвалидов в уходе

Поручение дано по итогам встречи президента с инвалидами и представителями общественных организаций, которая состоялась 2 декабря 2022 года. Тогда с идеей организации реабилитационного центра к Путину обратился бывший боец батальона "Сомали" Вадим Серик, который после ранения, полученного несколько лет назад, остался в инвалидном кресле. Глава государства поддержал предложение, назвав его "очень правильным".

А 15 декабря первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко лично посетил Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Он поручил в кратчайшие сроки разработать программу развития предприятия и создания целого кластера по производству протезов с учётом новейших высокотехнологичных разработок, в том числе бионических.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Николь Вербер

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