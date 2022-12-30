Путин поручил создать центр реабилитации людей с инвалидностью в ДНР

Президент России Владимир Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации для людей, получивших инвалидность, в том числе в результате боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий", — отмечается в перечне поручений главы государства.

Ответственными за исполнение поручения главы государства назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Срок исполнения поручения — до 15 ноября 2023 года.

Поручение дано по итогам встречи президента с инвалидами и представителями общественных организаций, которая состоялась 2 декабря 2022 года. Тогда с идеей организации реабилитационного центра к Путину обратился бывший боец батальона "Сомали" Вадим Серик, который после ранения, полученного несколько лет назад, остался в инвалидном кресле. Глава государства поддержал предложение, назвав его "очень правильным".