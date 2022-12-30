Батрутдинов и Бузова признались, что встретят Новый год вместе
Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов признался, что собирается встретить Новый год вместе с телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом комик заявил перед премьерой показа фильма телеканала "СамоИрония судьбы".
"Вместе. А в каком месте, мы вам не скажем", — приводит слова Батрутдинова издание Ura.ru.
Сама же Бузова рассказала, что пригласила юмориста на свой новогодний концерт. По её словам, звёзды по традиции будут "наряжать ёлку, есть мандарины, пить шампанское, смотреть "Иронию судьбы", а в этом году — "СамоИронию судьбы".
"В последнее время я работаю в Новый год. Поэтому для меня в приоритете, конечно, сцена. Я встречаю Новый год, ем бумажку, загадываю желание. Она у меня не сжигается. Я давлюсь этой бумагой, потому что у меня много желаний, и в 00:10 я уже выезжаю выступать на сцене. Приходи ко мне на концерт", — обратилась певица к Батрутдинову.
Ранее Лайф сообщал, что появился трейлер новогоднего ремейка фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров. 29 декабря в кинотеатре "Москва" состоялась премьера фильма, а в эфире его можно будет увидеть уже с 31 декабря.
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