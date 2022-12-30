Село Кистёр Брянской области попало под обстрел ВСУ
Губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Кистёр Брянской области
Украинские военные обстреляли село Кистёр Погарского района Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, а на месте уже работают экстренные службы.
"В результате обстрела повреждено электроснабжение посёлка. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановлению", — говорится в сообщении.
Накануне Лайф писал, что система ПВО сбила в небе над Брянской областью неопознанные беспилотники. Как сообщил губернатор области, разрушений и пострадавших не было.
ТАСС / Николай Тришин