Село Кистёр Брянской области попало под обстрел ВСУ

Украинские военные обстреляли село Кистёр Погарского района Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, а на месте уже работают экстренные службы.

"В результате обстрела повреждено электроснабжение посёлка. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановлению", — говорится в сообщении.